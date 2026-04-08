換屋退稅 須同一人持有

民眾換屋想省土增稅，要注意須符合「同一人持有」。彰化縣地方稅務局說明，若在兩年內辦理自用住宅用地「先買後賣」或「先賣後買」，且新購土地價格高於原出售土地價格，新、舊土地所有權人為同一人，可申請土增稅重購退稅，若登記在配偶名下，雖是夫妻仍無法適用。

稅務局說明，土增稅重購退稅是為減輕民眾換屋稅負壓力，因此設有一定條件。首先，時間上須在兩年內完成買賣，不論是先買新屋再賣舊屋，或先賣再買，只要期限內都符合基本門檻。

其次，在金額上也有要求。新購土地地價，須高於原出售土地地價扣除已繳納土增稅後的金額，代表是「以較高價格換屋」，才能申請退還原先繳納的土增稅。

最後，新舊地主必須相同。實務上常見新購房地登記配偶名下，但因所有權人不同，仍不符合重購退稅要件，導致喪失退稅資格。