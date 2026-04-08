子女結婚 贈與344萬免稅

父母在子女結婚時贈與財物，可善用「額外免稅額」。財政部北區國稅局表示，父母在子女婚嫁時，各自可再贈與100萬元且不計入贈與總額，加上原本每人每年244萬元的免稅額，等於每位父母最多可給344萬元而免課贈與稅，夫妻合計最高可達688萬元。

國稅局說明，這項規定來自《遺產及贈與稅法》，主要考量子女結婚時常有購屋、籌備婚禮等資金需求，因此特別給予額外免稅優惠。不過要注意，這筆「婚嫁贈與」必須是在子女結婚的情境下發生，才能適用。

至於婚嫁時間點認定，國稅局也說明，稽徵實務上採較寬鬆認定，原則上以子女「結婚登記日前後六個月內」的贈與，都可視為婚嫁贈與，讓父母在資金安排上更有彈性，不一定要在結婚當天或當月才進行贈與。

另外，想適用這項免稅額優惠，記得備妥證明文件。國稅局提醒，民眾在申報贈與稅時，若主張屬於婚嫁贈與，應準備證明文件。