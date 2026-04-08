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員工宿舍租金抵稅 三條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業為留才而提供員工宿舍，支付租金的進項稅額能否扣抵營業稅？財政部南區國稅局表示，企業申請前要留意是否符合三大條件，若符合，即可依法申報扣抵銷項稅額，有助降低營業稅負擔。

首先，不得限定特定對象，也就是說，員工宿舍須開放給符合條件的一般員工使用，若僅提供給董事、高階主管或少數特定人員，容易被認定為個別待遇，與企業整體營運關聯性不足，可能會影響進項稅額扣抵資格。

再者，非屬酬勞性質，若企業提供宿舍實質目的，是作為員工報酬的一部分，例如變相加薪或額外福利，則該支出性質偏向人事費用，而非營業所需支出，其租金所產生的進項稅額，原則上不得申報扣抵。

最後，必須具有集中或統一管理。國稅局指出，企業應由公司統一訂定宿舍使用規範，並負責管理與分配，例如因應跨區派駐、集中管理員工住宿等需求，才能認定與本業或附屬業務相關，若僅單純提供住宿，缺乏管理機制，也可能影響扣抵認定。

國稅局說明，實務上企業為吸引跨區就業人才，常以公司名義租屋提供住宿，但是否能扣抵營業稅，仍須回到用途判斷。

國稅局提醒，企業在申報營業稅時，應審慎檢視員工宿舍的使用性質與管理方式，並保留相關證明文件，例如租賃契約、宿舍管理規範及使用紀錄等，以利日後查核，若誤將不符合規定的進項稅額申報扣抵，除須補繳稅款外，還可能被處罰。

國稅局表示，員工宿舍租金是否能扣抵營業稅，並非只看是否由公司支出，而是取決於用途與管理是否符合規定。

國稅局 營業稅 宿舍

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