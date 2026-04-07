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子女結婚資金怎麼給最省稅？把握「黃金六個月」放大免稅額

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
婚嫁贈與要備妥相關證明文件。圖／AI生成
婚嫁贈與要備妥相關證明文件。圖／AI生成

父母在子女結婚時贈與財物，別漏掉「額外免稅額」可善用。財政部北區國稅局提醒，父母在子女婚嫁時，各自可再贈與100萬元且不計入贈與總額，加上原本每人每年244萬元的免稅額，等於每位父母最多可給344萬元而免課贈與稅，夫妻合計最高可達688萬元。

國稅局說明，這項規定來自遺產及贈與稅法，主要是考量子女結婚時常有購屋、籌備婚禮等資金需求，因此特別給予額外免稅優惠。不過要注意，這筆「婚嫁贈與」必須是在子女結婚的情境下發生，才能適用不計入贈與總額的規定，並非所有時間點的贈與都能適用。

實務上常見誤解，是將婚嫁贈與與一般贈與混為一談。國稅局說明，子女完成結婚登記當年度，父母除各自適用244萬元免稅額外，還可再適用100萬元婚嫁贈與不計入贈與總額，合計每人最高344萬元免課贈與稅。

至於時間點認定，國稅局也進一步說明，稽徵實務上採較寬鬆認定，原則上以子女「結婚登記日前後6個月內」的贈與，都可視為婚嫁贈與，讓父母在資金安排上更有彈性，不一定要在結婚當天或當月才進行贈與。

想適用這項優惠仍需注意舉證責任。國稅局提醒，民眾在申報贈與稅時，若主張屬於婚嫁贈與，應準備相關證明文件，包括子女的結婚登記資料，以及資金往來紀錄，例如存摺、匯款單等，以利稽徵機關認定，若無法證明與婚嫁相關，該筆金額仍可能被視為一般贈與，進而影響稅負。

婚嫁贈與提供父母在子女人生重要階段進行資金支持的同時，也兼顧稅負合理性。國稅局建議，民眾可事先規劃贈與時點與金額，並保留完整金流紀錄，才能在合法範圍內善用免稅額度，避免因認定不符而產生補稅風險。

國稅局 贈與稅 免稅額

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