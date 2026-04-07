刮刮樂「獎金獵人」等4款新品齊發 總獎金逾19.7億元

台灣彩券公司7日推出「獎金獵人」、「一觸即發」、「幸運拉霸」、「幸運777」共4款刮刮樂新品。其中「獎金獵人」、「一觸即發」、「幸運拉霸」每張售價新臺幣200元、頭獎皆為200萬元；「幸運777」每張售價100元，頭獎70萬元。4款新品總獎項超過555萬個，總獎金逾19.7億元。

「獎金獵人」是以飛鏢射氣球為主題且相當受歡迎的益智延長型遊戲，累計積分越多獎金越高；全新主題「一觸即發」玩法創新有趣，只要「您的號碼」對中「幸運號碼」即得連線交點處之獎金，或每刮中一個「發」即得獎金1,000元；「幸運拉霸」票面上金幣從色彩繽紛的拉霸遊戲機飛奔而出，充滿中獎的期待感；「幸運777」為熱門幸運數字「7」系列刮刮樂入門款。

「獎金獵人」是相當受歡迎的益智延長型遊戲，將夜市常見的遊戲飛鏢射氣球轉化為紙上刺激的擲鏢挑戰，依「對中總分數」獎金表決定中獎獎金，累計積分越多獎金也越高，1,000元（含）以上的獎項超過29萬個，頭獎200萬元共有6個，總中獎率30.1%。

全新主題「一觸即發」，只要「您的號碼」對中「幸運號碼」即得連線交點處的獎金，或每刮中一個「發」即得獎金1,000元，票面設計以閃耀繽紛的星星搭配金錢符號，呈現財運一觸即發的驚喜感，頭獎200萬元共有3個，總中獎率34%。

「幸運拉霸」票面上滿佈金幣從色彩繽紛的拉霸遊戲機飛奔而出，充滿即將幸運中獎的期待感，共有12局遊戲，只要在任一直線或橫線刮出3個相同符號即得該局對應獎金，1,000元（含）以上的獎項超過15萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率32.99%。

「幸運777」每張售價100元，為幸運數字「7」系列刮刮樂入門款，700元（含）以上的獎項超過9萬個，頭獎70萬元共有4個，總中獎率30.11%。