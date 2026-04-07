機關團體適用免稅 有條件

機關團體因組織內不一定設有專業財會人員，常會因不熟悉法令而出現短漏報情況。財政部北區國稅局提醒，若機關團體年度結算申報短漏報收入超過10萬元、或短漏報收入占核定全年收入比率超過10％，恐將面臨補稅處罰。

依規定，教育、文化、公益、慈善機關或團體如符合行政院發布之「教育文化公益慈善機關或團體免納所得稅適用標準」者，本身所得及附屬作業組織所得，除銷售貨物或勞務所得外，免納所得稅。

北區國稅局表示，依照免稅標準規定「帳證完備要件」，是指財務收支應給與、取得及保存合法之憑證，有完備的會計紀錄，並經主管稽徵機關查核屬實者。機關團體年度結算申報短漏報收入不超過10萬元或短漏報收入占核定全年收入之比率不超過10％，且非以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，依財政部函釋規定，可視為短漏報情節輕微，符合帳證完備要件。

舉例來說，甲職工福利委員會2023年機關團體結算申報銷售貨物或勞務以外收入800萬元，與創設目的有關支出700萬元，但經國稅局查核發現職福會短漏報利息收入200萬元，且短漏報收入200萬元占核定全年收入1,000萬元的20％。

因不符合短漏報情節輕微情形，導致不適用免稅標準。也就是說，該職福會應就全部結餘款300萬元，補徵稅款60萬元，並依規定處罰。