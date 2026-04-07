賣地後反悔 土增稅不能免

彰化縣地方稅務局提醒，雙方合意訂立契約移轉土地，於報繳土增稅並辦理完成過戶後，交易雙方因故協議解約，新土地所有權人返還土地的移轉行為，仍應再次申報土地移轉現值、課徵土增稅，且前次土增稅不得申請返還。

稅務局表示，雙方一開始合意訂定契約移轉土地時，已依法申報繳納土增稅及辦理過戶後，該筆土地權利歸屬即已發生法律上變動。即便後續交易未完成、在協議解除契約情況下，新取得土地者將土地所有權返還原所有權人，屬另一次所有權移轉。

舉例來說，周小姐（化名）2025年1月同意將畸零地與鄰居黃先生（化名）的畸零地交換，讓兩家地界完整，雙方訂定契約，並完成報繳土增稅及過戶後，因有建商想收購土地作為建地，周小姐與黃先生合意解約「物歸原主」，此時必須重新申報土地移轉現值，課徵土增稅。另，交易雙方合意解除契約，免納印花稅。