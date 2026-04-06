每十人有一人是房奴！1月全國房貸族達225萬人新高 這都增加最多

台灣房屋集團根據金融聯徵中心資料統計，全國背負個人房貸的總人數從2017年約200萬人逐年攀升，至2026年1月，已突破約225.2萬人，創下歷史新高點！不只房奴越來越多，平均背負的房貸金額也逐年攀升至約582萬元，同步刷下新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，仍在扛房貸的房貸族人口來到高峰，如以全國約2,300萬人口換算，平均每十人就有一人扛房貸，顯示國人承擔房貸的情況愈來愈普遍。

張旭嵐指出，全國房貸族人數逐年攀升可能有三大原因，包括首先「房價走高，非貸不可」，部分銀行推出最長可達40年期的房貸方案，民眾購屋對銀行貸款依賴程度和年期都增加。其次「青安促買，屋主量增」近年有新青安優貸助攻促進買氣，購屋揹貸的人數快速增加。

最後，「房貸低利，欠錢不痛」相較信貸、車貸或其他貸款，房貸利率較低，有房族偏向在房價額度下貸好貸滿，也不急著還，用作週轉金爭取財務餘裕。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，仍在扛房貸的房貸族人口來到高峰，如以全國約2,300萬人口換算，平均每十人就有一人扛房貸，顯示國人承擔房貸的情況愈來愈普遍。

張旭嵐指出，全國房貸族人數逐年攀升可能有三大原因，包括首先「房價走高，非貸不可」，部分銀行推出最長可達40年期的房貸方案，民眾購屋對銀行貸款依賴程度和年期都增加。其次「青安促買，屋主量增」近年有新青安優貸助攻促進買氣，購屋揹貸的人數快速增加。

最後，「房貸低利，欠錢不痛」相較信貸、車貸或其他貸款，房貸利率較低，有房族偏向在房價額度下貸好貸滿，也不急著還，用做週轉金爭取財務餘裕。

張旭嵐表示，早年房貸金額低、利率高，且貸款年期多落在20至30年，保守理財者傾向早日還清，不欠銀行錢；然而近年投資理財管道多，房貸又力推「長年期、長寬限期」的方案，降低每月還款壓力，卻也讓借款人背負房貸的時間拉長，使得房貸族不易退場。