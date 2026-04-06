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記得帶自然人憑證 今年起便利商店 KIOSK 停止「健保卡」認證服務

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為提高資安環境升級健保卡元件，自今年起，包括統一7-11、全家、萊爾富、OK等便利商店的多媒體資訊機（KIOSK）不再提供民眾以「健保卡」認證取得綜合所得稅課稅年度所得及扣除額資料查詢碼及補印稅額試算繳稅繳納單服務。

財政部高雄國稅局說明，納稅義務人於114年度綜合所得稅結算申報所得及扣除額資料查詢期間，仍可利用自然人憑證透過KIOSK認證取得查詢碼，以自然人憑證或行動自然人憑證認證補印稅額試算繳稅繳納單；另於「財政部電子申報繳稅服務網」仍可使用健保卡認證方式取得查詢碼；或攜帶國民身分證就近於各地區國稅局及所屬分局、稽徵所、服務處臨櫃申請查詢碼及補印稅額試算繳稅繳納單。

KIOSK提供114年度綜所稅報稅相關服務包括，以自然人憑證列印查詢碼、以自然人憑證或行動自然人憑證補印稅額試算繳稅繳納單，以及身分證字號+繳納單編號來列印網路申報繳納單。

高雄國稅局表示，民眾若是要有關查詢碼取得方式及KIOSK提供報稅相關服務，可以攜帶自然人憑證在便利商店KIOSK查詢，或是以自然人憑證、健保卡及密碼、其他經財政部同意之電子憑證、行動電話認證(本人月租型門號)等方式在財政部電子申報繳稅服務網查詢，或是114年度綜合所得稅結算申報稅額試算通知書上所載之查詢碼、或是可以攜帶國民身分證至各地區國稅局及所屬分局、稽徵所、服務處臨櫃申請。

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