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全台房貸族達225萬人創新高 每10人就有1人是房奴

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
全台房貸族達225萬人創新高，每10人就有1人是房奴，其中六都房奴新北最多、台南最少，台中增幅衝第一。圖/台灣房屋提供
全台房貸族達225萬人創新高，每10人就有1人是房奴，其中六都房奴新北最多、台南最少，台中增幅衝第一。圖/台灣房屋提供

全台房貸族人數再創新高。台灣房屋集團根據金融聯徵中心資料統計，全台尚有背負個人房貸的總人數從2017年約200萬人逐年攀升，至2026年1月，已突破約225.2萬人，創下歷史新高。不只房奴愈來愈多，平均背負的房貸金額也逐年攀升至約582萬元，同步刷下新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，仍在扛房貸的房貸族人口來到高峰，如以全台約2300萬人口換算，平均每10人就有1人扛房貸，顯示國人承擔房貸的情況愈來愈普遍。全台房貸族人數逐年攀升，部分銀行推出最長可達40年期的房貸方案，民眾購屋對銀行貸款依賴程度和年期都增加。「青安促買，屋主量增」近年有新青安優貸助攻促進買氣，購屋揹貸的人數快速增加。再者，「房貸低利，欠錢不痛」相較信貸、車貸或其他貸款，房貸利率較低，有房族偏向在房價額度下貸好貸滿，也不急著還，用作周轉金爭取財務餘裕。

張旭嵐表示，早年房貸金額低、利率高，且貸款年期多落在20至30年，保守理財者傾向早日還清，不欠銀行錢；然而近年投資理財管道多，房貸又力推「長年期、長寬限期」的方案，降低每月還款壓力，卻也讓借款人背負房貸的時間拉長，使得房貸族不易退場。

進一步觀察，六都至2025年底，尚有背負房貸的存量規模，其中以新北市房貸存量達33.8萬筆最高，仍在扛債的房貸族規模居六都之冠。其次為桃園、高雄及台中，台中市房貸存量更首度突破20萬筆，年增約1.4萬筆，為六都中房貸族增加最多的縣市；台南市房貸存量僅約10.8萬筆，為六都中房貸族規模最小的城市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察六都房貸存量均呈現年增趨勢，顯示新增房貸的量體高於還款去化速度，因而帶動整體房貸族規模擴大，而房貸族規模的高低，亦與各縣市人口基數、房價水準及房市景氣等因素相關。

李家妮指出，新北市為全台人口之最，加上房價相較台北市親民，成為北漂購屋族主要承接區，在豐沛剛性自住需求支撐下，房貸族規模自然居高不下。台中市近年人口成長快速，產業發展動能強勁，成為中部外圍縣市就業人口居住核心，受惠於新興重劃區供給大量釋出，不僅吸引在地自住，更不乏投資置產族群進場，推升房貸族群快速增加。而台南市人口為六都最少，加上整體房價為六都最親民，購屋門檻負擔輕鬆，相對更有機會加速去化房貸，擺脫房奴一族，讓房貸族人口規模維持低檔。

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新聞中的法律／成立家族辦公室的考量

當家族企業發展至一定規模，管理複雜度隨之提升，家族財富與事業在傳承過程中可能面臨諸多挑戰及障礙。此時，需整合法律、稅務、金融及投資等領域專業團隊，提供系統性解決方案，「家族辦公室」應運而生。

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導入行動支付 有條件享優稅

小商家導入行動支付或KIOSK設備，營業稅可享1%優惠稅率，並可免開發票，但須符合銷售額與使用比例等條件。財政部南區國稅局提醒，單季營收未達240萬元者可申請適用，優惠至2028年底，但若未達使用門檻，將被取消資格。

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