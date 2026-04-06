取得利息收入 當年度申報

個人間借貸可能因財務考量等因素，選擇一次收取數年利息。財政部台北國稅局表示，個人因債權債務關係，一次取得數年利息所得，應於實際取得年度併入該年度綜所稅辦理結算申報。

舉例來說，小婷（化名）2019年1月1日借款300萬元給阿文（化名），並在阿文的不動產設定抵押權，但阿文因私人財務問題，遲未支付小婷利息，直至2024年6月30日阿文賣掉不動產後，在同日償還小婷借貸本金300萬元與五年半的利息110萬元。

小婷於辦理2024年綜所稅結算申報時，僅申報2024年利息所得10萬元，漏未申報過去四年利息所得合計100萬元，經國稅局查獲，除補徵所漏稅額外，並依所漏稅額處二倍以下罰鍰。