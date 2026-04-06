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新聞中的法律／成立家族辦公室的考量

經濟日報／ 洪連盛

當家族企業發展至一定規模，管理複雜度隨之提升，家族財富與事業在傳承過程中可能面臨諸多挑戰及障礙。此時，需整合法律、稅務、金融及投資等領域專業團隊，提供系統性解決方案，「家族辦公室」應運而生。

家族辦公室可說是家族成員最親近的專業核心幕僚。主要功能包含財富管理、投資管理、稅務服務、奢侈品資產顧問等多方功能，一個家族企業是否需要家族辦公室，取決於家族財富規模及複雜性，可以自己做，當然也能委託第三方專業機構。

很多人常問，規模不大的家族企業，也需要成立辦公室嗎？事實上，家族辦公室的規模可大可小，可以是實體的，也可以是虛擬的，可以只用來投資或做信託，也可以單純當作家族成員溝通交流的平台。當家族辦公室的功能愈多元，所需專業與資金投入也愈高， 端看「成立家族辦公室的目的是什麼？」

常見的情境是企業創辦人年屆退休，才開始思考「傳承議題」，例如：股權重整、家族信託、制定家族憲法、成立家族委員會及定期舉辦家族會議等制度化的家族治理機制，這時就可以考慮委託第三方專業團隊，成為家族企業的虛擬家族辦公室，協助家族企業經營傳承的規劃，達成傳承的期待。

有些企業家則會考量地緣政治、教育環境、稅務等種種因素，計劃為自己或家族成員申請其他國身分，並於海外設立家族辦公室，以實現身分與資產的國際化布局。

許多家族成立「家族辦公室」的初衷，絕大部分都不是為了要「賺更多錢」，而是希望創立一個「家族中心」，讓家族成員們都能了解家族核心精神、認識自身的潛在影響力、成員之間能公開討論、保護家族名譽與價值觀的傳承。

一般來說，家族辦公室可分為四種。第一種是「內嵌式家族辦公室（EFO）」，沒有正式組織結構，僅運用家族企業內部資源，例如董事長秘書或會計管理家族事務。

第二種是虛擬家族辦公室（VFO），由家族需要的外部專家與金融機構組成虛擬平台，為家族提供資產管理、稅務規劃、傳承架構等服務，不過家族內部需要有專職人員來對接。

第三種是單一家族辦公室（SFO），有正式組織架構，專為單一家族管理內部事務，涉及金融投資、傳承規劃、財富管理、慈善捐贈、信託、家族治理等多面向。可視為一個家族私人財富管理部門，具高度客製化與隱私保護，家族內部會聘請專業金融、法律、財務人士，負責家族辦公室營運與維護，其設立成本較為高昂。實務上，家族淨現金未達1億美元（約新台幣30億元）較不建議成立SFO。

第四種是聯合家族辦公室（MFO），為多個家族提供服務，家族彼此並無關聯，大致分三類。首先是金融機構設立型，主要由銀行、證券、信託或保險業者提供，優勢是低成本，但家族治理必須委外。

其次是專業創辦型，由律師、會計師事務所或顧問公司創辦，具獨立性，可提供傳承規劃，投資及金流須委外。

最後是SFO擴展型，例如國外的洛克菲勒家族辦公室，可量身打造傳承方案，適合資產規模超過10億美元的高資產家族。

台灣家族在評估建立家族辦公室時，除考量家族資產規模、成員意願、投入成本效益外，可從採用的法律形式、費用由誰支付、稅負影響、管理架構、辦公室主任及成員、工作準則及合約、管理機制（包含資安）、外部專家建議等流程來評估。（本文由資誠家族辦公室主持會計師洪連盛口述，記者翁至威整理）

法律

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