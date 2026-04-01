凱博觀點／企業節稅 避踩稅務查核紅線

台灣企業在申報營利事業所得稅時有一些常見做法或權宜申報方式，若稍有不慎，可能會帶來稅務風險。例如利用擴大書審制度，開立多家企業分散收入，或將適用擴大書審制度營利事業之憑證轉供其他關係企業列報成本及費用，可能被國稅局掌握具體情況而加強查核。

又例如利用所得額標準申報之企業，長期掛帳大額應付款項無法解決，導致報表異常，或國稅局從外匯清冊中可能查得公司有外匯收入未入帳，或浮報薪資卻無法提供員工工作事證，這些都是台灣企業常見作法，但也是國稅局重點查核的方向。

台灣企業多在國外有關聯企業，長期派駐國外員工其薪資可能因為勞健保等原因仍由台灣企業負擔，但因該員工並非為台灣企業服務，國稅局查核時會要求台灣企業須向國外關聯企業收取技術服務收入。

台灣企業與其他關聯企業間之交易如進銷貨等，國稅局會要求企業出具移轉訂價報告，以支持關聯交易價格合理性。若收到國稅局來函才著手準備，往往措手不及。建議企業可先與專業機構討論，事先備妥移轉訂價報告。

對企業而言，如何善用合法節稅方式，避免踩踏稅務查核紅線，是一個重要的課題。例如若符合產業創新條例提供的各項租稅優惠條件，應該好好把握，以免喪失權益。又例如支付外國企業權利金、平台費等各項費用，外國企業可能會要求台灣企業吸收扣繳稅款。若台灣企業事先申請優惠之扣繳稅率，則可以大大降低扣繳稅額之成本。

凱博聯合會計師事務所將於4月中舉辦網路研討會，針對台灣企業稅務風險與合法節稅策略進行解析，歡迎參加。

（作者是凱博聯合會計師事務所會計師，為台灣及大陸註冊會計師）