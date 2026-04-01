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遺產房屋估價 留意年度

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，遺產中若包含不動產，應留意評價方式，尤其如果是房屋，房屋評定現值可能會有跨年度適用情況，應避免採用錯誤年度現值來估價，而影響稅額計算。

台北國稅局指出，遺產中的土地，是以各地方政府每年1月1日公告當年度適用現值為基準；房屋則依房屋稅籍證明書所載的房屋評定現值核認遺產價額，課徵所屬期間為前一年7月1日至當年6月30日止。

國稅局指出，死亡當期所適用的房屋評定現值，可能會有跨年度適用情形，例如2026年期房屋稅課徵所屬期間為2025年7月1日至2026年6月30日止。

舉例來說，陳先生2025年10月15日死亡，其所遺土地之遺產價值應依2025年公告土地現值申報；房屋部分，因死亡日為2025年10月15日，已落在2026年期房屋稅的課徵所屬期間，因此應以2026年期（課徵所屬期間為2025年7月1日至2026年6月30日）的房屋評定現值申報，而非2025年期。

國稅局呼籲，申報房屋遺產時，務必確認房屋評定現值年期，以免估價錯誤。

房屋稅 國稅局 財政部

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