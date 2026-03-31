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無添加「糖」飲料免徵貨物稅已上路 基隆關提醒進口申請要件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
基隆關提醒無添加「糖」飲料免徵貨物稅 進口申請要件。圖／基隆關
基隆關提醒無添加「糖」飲料免徵貨物稅 進口申請要件。圖／基隆關

基隆關表示，貨物稅條例增訂規定自2026年1月1日起，無添加糖飲料品得免徵貨物稅，以引導消費選擇並兼顧國人健康。財政部另訂定「無添加糖飲料品適用免徵貨物稅規定應注意事項」，針對該類飲品定義，以及進口報關應檢附文件等事項作出明確規範，籲請業者留意，以維自身權益。

基隆關說明，貨物稅條例第8條第2項規定「無添加糖飲料品」得免徵貨物稅須符合注意事項第2點及第3點規定。其中，「糖」係指單醣及雙醣，包括成分為半乳糖、葡萄糖、蔗糖、果糖、乳糖及麥芽糖等各種糖；所稱「無添加糖飲料品」，係指飲料於原料使用及產製過程中，均未添加前述糖類。

基隆關進一步說明，依注意事項第6點規定，進口人申請免徵貨物稅時，應於進口報運時檢附原製造商出具的成分分析報告、製造流程說明等證明文件，向進口地海關提出免徵申請。

基隆關提醒，進口人報關前務必確認產品成分是否符合「無添加糖」要件，並備妥相關證明文件，以縮短通關流程並確保依法享有免稅優惠。

貨物稅 財政部

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