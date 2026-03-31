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總價值18億元 竹縣逾期未辦繼承登記不動產4月1日起公告

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣2026年度逾期未辦繼承登記的土地及建物，將自4月1日起公告，公告期至6月30日止，為期三個月。圖／縣府提供
新竹縣2026年度逾期未辦繼承登記的土地及建物，將自4月1日起公告，公告期至6月30日止，為期三個月。圖／縣府提供

新竹縣2026年度逾期未辦繼承登記的土地及建物，將自4月1日起公告，公告期至6月30日止，為期三個月，今年度公告案件包括406位被繼承人、3495筆土地與45棟建物，根據公告土地現值計算，土地總價值達新台幣18億元，請相關繼承人多加留意。

縣府地政處表示，公告資料將張貼於土地所在地政事務所、鄉（鎮、市）公所、被繼承人登記簿及死亡時戶籍所在鄉（鎮、市、區）公所及村、里辦公處，民眾亦可透過各地政事務所網站線上查詢。

依據「土地法」及相關規定，繼承人應於被繼承人死亡之日起6個月內辦理繼承登記。逾1年未辦理者，經地政事務所清查並通知繼承人後，若仍未聲請登記，將於每年4月1日辦理公告。公告期滿若仍未聲請登記，縣府將列冊管理15年；列管期滿仍無人申請者，將依法移送財政部國有財產署進行公開標售。

為確保繼承人瞭解申辦程序及相關權益，縣府及各地政事務所將於今年4月至5月期間，辦理4場次「逾期未辦繼承登記宣導說明會」。民眾若收到逾期未辦繼承登記通知，可先備齊相關文件撥打地政處或各地政事務所服務專線諮詢，或親自出席說明會與專業地政人員面對面諮詢。

地政處提醒，依據民法規定，繼承人必須辦理不動產繼承登記，始能行使處分權利；及時完成繼承登記，不僅能維護遺產分配之明確性，更能避免因久未辦理導致不動產面臨列管標售風險。

115年共舉辦4場未辦繼承登記宣導說明會，4月30日上午10時於竹北地政事務所、5月5日上午10時於竹東地政事務所、5月7日上午10時於新湖地政事務所、5月12日午10時於尖石鄉原住民文化館辦理。

為確保繼承人瞭解申辦程序及相關權益，縣府及各地政事務所將於今年4月至5月期間，辦理4場次「逾期未辦繼承登記宣導說明會」。圖／縣府提供
為確保繼承人瞭解申辦程序及相關權益，縣府及各地政事務所將於今年4月至5月期間，辦理4場次「逾期未辦繼承登記宣導說明會」。圖／縣府提供

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