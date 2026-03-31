出售舊制土地債權 要稅

出售適用不動產交易舊制課稅的土地，免課所得稅，不過財政部北區國稅局提醒，若企業買進舊制土地，選擇借名登記在他人名下，隨後再出售，這樣的交易樣態屬於「債權買賣」，應依法課徵營所稅，無法適用舊制土地出售免稅規定。

北區國稅局提醒，企業買進舊制土地，如礙於法令限制或其他原因，借名登記於他人名下，導致企業非該筆土地的所有權人，而是對借用名義人享有辦理土地所有權移轉登記的返還請求權，這種請求權屬於「債權」性質。

舉例來說，甲公司2011年與乙公司合資購買土地，並將土地登記於乙公司名下，2023年出售土地時，甲公司對該土地並無所有權，出售該土地取得利益，並非處分土地的直接對價，應認屬銷售債權請求權給第三人，為債權買賣。