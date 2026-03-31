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賣生鮮農漁產品 要報所得
5月報稅季將至，財政部北區國稅局表示，營業人專營銷售未經加工生鮮農、林、漁、牧產物、副產物，雖依規定免徵營業稅、可免辦稅籍登記，但仍應依《所得稅法》規定申報營利所得，以免遭補稅及處罰。
不少民眾會開發在地小農、小漁，再利用網路社團當起「團爸」、「團媽」專營銷售生鮮農漁產品，新鮮食材可產地直送到家門，吸引許多消費者。
北區國稅局表示，依《營業稅法》規定，銷售未經加工的生鮮農、林、漁、牧產物、副產物免徵營業稅，營業人專營前述免稅貨物，可免辦稅籍登記，但其營利事業所得額，應依所得稅規定列為營利所得，課徵綜所稅。
舉例來說，王小姐（化名）在漁市場經營魚類批發業，主要是收購漁民漁獲來銷售，雖免辦稅籍登記及免徵營業稅，但仍應自行申報營利所得。王小姐遭查獲經營魚類批發營業收入1.8億餘元，漏報營利所得909萬餘元，除補徵所得稅256萬餘元，並依規定處罰鍰102萬餘元。
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