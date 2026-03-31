未分配盈餘優稅 留意投資日

財政部中區國稅局表示，企業以未分配盈餘從事實質投資，依據《產業創新條例》規定可享有租稅優惠，但在適用這項優惠時，應留意「投資日」認定，並非以付款日為準。

為鼓勵企業以盈餘從事實質投資，產創條例規定，公司因經營本業或附屬業務所需，於盈餘發生年度次年起三年內用於實質投資，且實際支出金額合計數達100萬元，可將該投資金額列為未分配盈餘減項，降低未分配盈餘稅。

中區國稅局指出，依實質投資申請退稅辦法規定，列報未分配盈餘減除實質投資金額時，有四種常見的投資日認定。首先是「向他人購買建築物」，以完成所有權登記日期為準，無須辦理過戶者，以受領日期為準。

其次是「自行或委託他人興建建築物」，以建設主管機關核發使用執照日期為準，無須核發使用執照者，以建築相關證明文件載明之完工日期為準。第三是「購置軟硬體設備」，以交貨日為準；第四是「購置技術」，以取得日期為準。

若是另自行或委託他人興建建築物或購置軟硬體設備，屬分期興建或分批交貨，以各期興建完成驗收日期或各設備交貨日期為準。

舉例來說，甲公司2022年未分配盈餘申報，列報依產創條例規定實質投資減除金額500萬元，經審核相關文件，其中一筆購置供生產用機械設備金額90萬元，出貨單日期載明2022年12月20日送交甲公司，並經甲公司簽章收貨。

雖公司提供支付設備款的匯款日為2023年1月10日，但依規定購置軟硬體設備，其投資日以交貨日為準，因該機械設備交貨日期為2022年12月20日，並非以2022年盈餘所進行的實質投資，不符合盈餘發生年度次年起三年內投資之規定，遭國稅局剔除。