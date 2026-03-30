非居住者薪資扣繳基準 調升

每月最低工資今年起調升為29,500元，財政部高雄國稅局提醒，隨著最低工資調升，納稅義務人若為非中華民國境內居住的個人（非居住者），薪資扣繳基準同步調整，也就是計算適用扣繳率的金額基準已調升至44,250元。

依各類所得扣繳率標準規定，納稅人如為非中華民國境內居住之個人，全月薪資給付總額在行政院核定每月最低工資1.5倍以下者，按給付額扣取6％；全月薪資給付總額超過每月最低工資1.5倍者，則按給付額扣取18％。

舉例來說，某餐廳以月薪10萬元聘請國外主廚A、及以月薪4萬元其外籍助手B，依照調升後的標準，國外主廚A扣繳稅額為18,000元、外籍助手的扣繳稅額為2,400元。國稅局強調，雇主（扣繳義務人）在給付非居住者薪資時，除了要依規定依照正確稅率扣稅，更必須在代扣稅款之日起十日內向國庫繳清。