新聞中的法律／遙控無人機飛航 別踩紅線

無人機應用愈來愈多元，應用場域也相當廣泛，不乏商業應用，然而，我國無人機在飛行場域上有一些特別規定，例如在商港區域內從事遙控無人機飛航活動，或是已許可但違反相關規定者，將依《商港法》處30萬元以上、150萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機。

為強化國家關鍵基礎設施安全並維護商港區域作業秩序，行政院核定《商港法》第36條之1及第65條之1，已於2026年2月1日起施行。交通部配合法規上路，發布施行「商港區域特定範圍內遙控無人機飛航活動申請及管理辦法」，並公告「商港區域特定範圍」，使港區內無人機管理制度正式納入法律規範。

過去港區內原則上即禁止無人機飛行，若未申請即操作，主要依《商港法》第36條由航港局公告「妨害港區安全行為」進行裁罰，罰鍰範圍為10萬元至50萬元。此次修法後，透過新增條文將管理制度明確入法，並大幅提高罰則至30萬元至150萬元，以強化對港區安全保障。

新規定施行後，商港區域特定範圍內僅限政府機關、學校或法人得申請遙控無人機飛航活動。申請單位須於飛航活動七日前檢具相關文件提出申請，並依飛行區域向不同主管機關申請。若飛行地點位於國際商港、布袋港或澎湖港，應向台灣港務公司提出申請；若在金門港或馬祖港，則分別向金門縣政府或連江縣政府提出申請，經相關單位審查並核准後，才能進行飛航活動。

此外，在飛航活動執行期間，操作人員仍須遵守多項操作規定與限制。例如操作人不得受酒精或精神作用物質影響，也不得從事任何可能危害生命或財產安全的行為；在操控無人機時，禁止競速、投擲或噴灑物件，並應保持避讓警覺，遠離可能阻擋視線的物體30公尺以上，同時與船舶、油庫或港區建築物保持適當距離，以確保不影響港區現場作業安全。

在管理機制上，若申請飛航活動，港務公司通常會派員到現場進行管理與必要的稽查，港務警察也可能協助相關查驗。例如操作人若被查獲受酒精影響，即使已取得飛行許可，也屬違規情形，除可能被處30萬元至150萬元罰鍰外，相關飛航許可也可能立即廢止。過去港區內涉及無人機違規的案例並不多，曾有未經申請即在港區操作無人機的情形，當時依舊制裁罰10萬元。由於港區涉及船舶進出、裝卸作業與油料設施等重要設施，無人機若未受管制飛行，可能對港區作業安全造成干擾，因此修法後提高罰度並建立申請制度，以確保管理更為明確。

另外，港區範圍及相關限制區域已公告圖資，並可透過民航局遙控無人機管理網站的「空域查詢」功能查詢，使用者可在系統中了解各港區的限制範圍。若在商港區域內從事遙控無人機飛航活動，除須依《商港法》及「商港區域特定範圍內遙控無人機飛航活動申請及管理辦法」辦理外，也必須同時遵守《民用航空法》及《遙控無人機管理規則》，避免因違反相關規定而受到裁罰。（本文由交通部航港局副局長劉志鴻口述，記者余弦妙採訪整理）