5月報稅季將至 留意2大報稅重點

5月報稅季開跑倒數計時，今年每人基本生活所需的費用金額調高新台幣3000元，增至21.3萬元，另外長期照顧特別扣除額則由每人12萬元調高至18萬元，如何聰明報稅省荷包，重點整理一次看。

勤業眾信家族辦公室服務負責人、會計師王瑞鴻告訴中央社，114年度綜合所得稅有2大重點：長期照顧特別扣除額從12萬元調高至18萬元，以及基本生活費從21萬元約略調整為21.3萬元。

王瑞鴻舉例，對租屋自住的單身上班族來說，年所得免稅門檻為62.6萬元，計算方式是加總免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元，以及薪資所得21.8萬元、租金支出18萬元的特別扣除額，意即只要全年所得未超過62.6萬元，原則上不需負擔綜合所得稅。

若是雙薪、撫養1名6歲以下子女的三口之家，王瑞鴻表示，其年所得免稅門檻可達113.9萬元，計算方式是免稅額29.1萬元、標準扣除額26.2萬元加總後，再加上薪資所得43.6萬元、幼兒學前15萬元的特別扣除額。

此外，由於今年度長期照顧特別扣除額，從每人12萬元調高至18萬元，王瑞鴻表示，若是雙薪、2名就讀大學子女、1名70歲以上且適用長期照顧特別扣除額的長者組成的5口之家，年所得免稅門檻可達146.15萬元，另為保障每人基本生活所需，依114年度基本生活費標準計算的差額3.95萬，得再自綜合所得總額中減除。

因為根據納稅者權利保護法規定，每個申報戶的基本生活費總額是依照財政部公告當年度「每人基本生活所需費用」乘以「申報戶人口數」，包含納稅義務人、配偶及受扶養親屬。

安永聯合會計師事務所安永家族辦公室副總經理林信行提醒，倘若基本生活費總額超過免稅額及扣除額的合計數，意即21.3萬元乘以申報戶成員人數超過合計數，差額部分可以自申報戶的綜合所得總額中減除。

根據財政部估算，114年度調高基本生活所需的費用金額，預估適用戶數約202萬戶，相較113年度增加5萬戶，減稅利益約129億元，整體較113年度增加12億元。