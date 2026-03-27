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重劃地贈配偶 出售仍有優稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

新竹縣稅務局表示，依規定，經重劃的土地，在重劃後首次移轉時，可享土增稅減徵40％、自土地漲價總數額扣除重劃費用等雙重優惠。如地主將重劃土地贈與配偶，申請不課徵土增稅，未來配偶再出售時，雖已不屬於重劃後首次移轉，但仍適用首次移轉優惠。

舉例來說，謝先生（化名）2000年購入一筆土地，2014年完成土地重劃，在2017年時，謝先生將其中一半土地贈與太太，並申請不課徵土增稅，隨後謝先生在2023年離世，另一半土地由女兒繼承。

謝太太與女兒兩人2025年共同出售土地。土增稅方面，謝太太受贈部分，由於贈與時選擇不課土增稅，前次移轉現值仍保留在2000年，因此出售可適用重劃後首次移轉的相關減免稅規定。

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