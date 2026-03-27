非現金捐贈 納最低稅負

5月報稅季將至，財政部高雄國稅局提醒，民眾申報綜所稅時，如有列報「非現金」捐贈扣除額，應記得將這筆扣除金額計入個人基本所得額，申報最低稅負。

高雄國稅局表示，《所得稅法》規定，個人對政府、教育、文化、公益、慈善團體的捐贈，可在報稅時列舉扣除，若這筆捐贈非屬現金，而是實物捐贈，依據《所得基本稅額條例》規定，應計入當年度基本所得額，課徵最低稅負。

舉例來說，甲君2024年綜所稅申報全戶綜合所得淨額150萬元，其中申報減除的捐贈列舉扣除額，包含現金捐贈市立國中100萬元、捐贈市府救護車800萬元。

假設甲君無其他應計入基本所得額項目，甲君2024年全戶基本所得額，即綜合所得總額150萬元，加上非現金捐贈的800萬元，也就是950萬元，超過當年度最低稅負免稅額的750萬元，應記得申報最低稅負，以免漏稅。

國稅局提醒，非現金捐贈是綜所稅列舉扣除額，同時也是基本所得額的組成項目，常有民眾一不小心漏報最低稅負，而遭補稅處罰。