聽新聞
0:00 / 0:00
牌照稅4月開徵 稅額估665億
今年使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納期間至4月30日，全國開徵車輛約845萬輛，開徵稅額約665.3億元，分別年增1.48%、年減0.08%，主因近年能源轉型政策，加上車市結構轉變，消費者選購車輛時傾向小排氣量、稅額較低車款。
財政部賦稅署昨（26）日委由台南市財政稅務局召開牌照稅開徵記者會，財稅局代理局長陳家慶表示，今年全國開徵車輛約845萬輛，開徵稅額約665.3億元，以台中市開徵輛數、稅額最多。
陳家慶表示，以六都來看，牌照稅開徵車輛合計約573.1萬輛，開徵稅額約452億元，輛數占全國67%，稅額占68%。台中市開徵車輛數118.1萬輛，開徵稅額約95.2億元，位居六都之冠。
為鼓勵民眾選擇電動車，目前各地方政府都對電動車免徵牌照稅至2030年底，據統計，至今年2月底，全國完全以電能為動力的電動汽車共約12.9萬輛，免徵牌照稅額約33億元，車輛數年增逾三成。
賦稅署提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅之納稅人，應於繳納期間截止日，也就是今年4月30日前，在帳戶內預留足額存款，以備提兌。財稅局表示，若稅單逾期繳納，每逾三日會按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，逾30日仍未繳納，將移送強制執行，請民眾記得如期繳納，以免造成不必要損失。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。