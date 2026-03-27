牌照稅4月開徵 稅額估665億

財政部台北國稅局表示，營業人之間若交換貨物或勞務，亦屬於《營業稅法》所定義的銷售行為，仍應依法開立統一發票並報繳營業稅，銷售額應以換出或換入標的之時價「從高認定」，開立統一發票並報繳營業稅。

2026-03-25 23:38