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牌照稅4月1日起繳納 全台開徵854萬輛、稅額逾665億元

中央社／ 台北26日電
財政部今天表示，115年使用牌照稅將於4月1日開徵，這次全台開徵車輛數共854萬85輛，開徵稅額新台幣665億3120萬元。圖／聯合報系資料照片
財政部今天表示，115年使用牌照稅將於4月1日開徵，這次全台開徵車輛數共854萬85輛，開徵稅額新台幣665億3120萬元。圖／聯合報系資料照片

財政部今天表示，115年使用牌照稅將於4月1日開徵，這次全台開徵車輛數共854萬85輛，開徵稅額新台幣665億3120萬元，全台以台中市開徵輛數、稅額最多。財政部提醒民眾，應於4月30日前利用多元繳稅管道完成繳納。

財政部今天與台南市政府財政稅務局舉行115年使用牌照稅開徵宣導記者會，說明115年使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納截止日至4月30日止。

台南市政府財政稅務局代理局長陳家慶說明，經統計，全國開徵車輛數共854萬85輛，開徵稅額約665億3120萬元，與去年相比分別年增1.48%、年減0.08%，主要是因近年來的能源轉型政策與車市結構改變，消費者選購車輛時傾向小排氣量、稅額較低的車款。

陳家慶表示，六都使用牌照稅開徵車輛數共573萬1575輛，開徵稅額約452億450萬元，占全國開徵車輛數比率67%，開徵稅額比率68%。其中，台中市開徵車輛數118萬1096輛，開徵稅額約95億2473萬元，開徵車輛數與開徵稅額皆居六都之冠。

陳家慶說明，其餘非六都縣市開徵車輛數280萬8510輛，開徵稅額約213億2670萬元，占全國開徵車輛數比率33%，開徵稅額比率32%。

此外，陳家慶補充，目前各地方政府均對電動車免徵使用牌照稅至119年12月31日止，截至115年2月底，全國完全以電能為動力的電動汽車有12萬9248輛，免徵金額約33億194萬元，車輛數較去年成長32.4%。

財政部說明，115年使用牌照稅於4月1日開徵，繳納期限至4月30日止，民眾可透過線上、電子支付或行動支付APP、行動裝置掃描QR-Code、晶片金融卡網際網路轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳、信用卡、自動櫃員機（ATM）轉帳，或臨櫃繳納等多元方式繳稅。

財政部說明，若逾期繳納，每逾3日將依滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%。超過30日仍未繳納，地方稅稽徵機關會移送法務部行政執行署強制執行。若有繳稅困難情形，請於繳納期間逕洽車籍所在地的地方稅稽徵機關詢問是否符合申請延期或分期繳納規定，以維護自身權益。

牌照稅 財政部 法務部 台中市

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