2026報稅／線上繳牌照稅、房屋稅、綜所稅 icash Pay 最高4%回饋

4月起將迎來繳稅旺季，牌照稅、房屋稅及綜合所得稅陸續開徵，愛金卡公司旗下icash Pay為減輕用戶繳稅季負擔，特別祭出「繳稅便利點」及「推薦王爭霸戰」等好康活動，讓民眾在必要支出之際，能額外賺取回饋。根據icash Pay觀察，用戶透過綁定信用卡進行繳費稅的人數較前一年成長7成，因此今年特別推出綁卡繳稅優惠。

此外，更是連續第二年推出「推薦王爭霸戰」活動，今年挑戰賽機制全面升級，特別強調「揪友註冊，雙向互惠」，推薦好友註冊，不僅推薦人可獲得點數、被推薦人亦可同享點數優惠，邀請全台民眾一同參與，成為推薦王最高可獲得14,000點OPENPOINT點數大獎，讓用戶在報稅季不僅能賺回饋，更有機會贏得豐厚點數獎勵。

根據icash Pay觀察，用戶使用icash Pay綁定信用卡繳費稅的金額逐年攀升，不僅人數較前一年成長7成，繳費稅金額更是翻倍成長，顯示民眾習慣透過綁卡方式繳納各項生活費用，故瞄準此趨勢推出「繳稅便利點」活動，自4月1日至5月31日，凡使用icash Pay綁定台新銀行、台北富邦銀行或玉山銀行之信用卡，線上繳納牌照稅、房屋稅及綜合所得稅，並於同月一般消費累積滿3,000元，即可享當月繳稅金額之2% OPENPOINT點數回饋(每戶每月回饋上限100點)。

不僅如此，新戶註冊當月繳稅再加碼筆筆2% OPENPOINT點數回饋(每戶回饋上限50點)，最高可獲得4%回饋，獲得的點數還能折抵下一筆繳費稅。同時亦可參與財金公司舉辦之「TWQR馬上繳稅 好禮萬歲」抽獎活動，每成功繳納1張帳單即可獲得1次抽獎機會，幸運兒有機會將De'Longhi 全自動義式咖啡機或Switch 2等精美好禮帶回家。

除了繳稅活動外，icash Pay更是宣布於4月1日起推出全用戶皆可參與的「推薦王爭霸戰」活動，今年賽制特別加碼雙向誘因，「被推薦人」也可以獲得獎勵，提升整體活動參與度，新戶只要輸入好友的推薦碼，免消費即可獲得50點回饋，活動至6月30日止，「推薦人」透過個人推薦碼邀請好友註冊icash Pay即可賺獎勵，每成功推薦1人，可獲得50點，推薦2人獲得100點，以此類推，並且推薦達成指定人數再加碼贈點，累計推薦3人再獲得80點、5人再獲得150點，若成功推薦10人加碼送350點，等於只要推薦10位親朋好友註冊成功即可獲得850點的高額點數，鼓勵用戶號召親朋好友們一起加入icash Pay。