交換貨物 銷售額從高認定

財政部台北國稅局表示，營業人之間若交換貨物或勞務，亦屬於《營業稅法》所定義的銷售行為，仍應依法開立統一發票並報繳營業稅，銷售額應以換出或換入標的之時價「從高認定」，開立統一發票並報繳營業稅。

企業在實務合作中，常見以商品或服務互相抵價，例如以產品交換廣告行銷、設計服務、資訊系統建置或顧問服務等，這類交易雖未實際收付現金，但本質上仍屬對價關係，應視同銷售處理。依營業稅法施行細則與統一發票使用辦法規定，營業人之間交換貨物或勞務時，應於換出時，以換出或換入貨物、勞務的時價，從高認定銷售額，開立統一發票並報繳營業稅，而「時價」是指當地同時期銷售該項貨物或勞務的市場價格。

舉例來說，甲公司與乙廣告公司簽訂廣告合約，合約價格為70萬元，乙公司同意甲公司以其生產的機器設備抵付其廣告費，屬於交換行為。雙方廣告合約價格雖為70萬元，但甲公司交付乙公司的機器設備市價為80萬元，則甲公司換出機器設備時價與乙公司換出廣告勞務時價，兩者應從高認定銷售額，分別開立80萬元統一發票交付對方。

國稅局官員表示，營業人間的交易，未必會以現金進行，有可能以貨換貨、以貨換勞務、以勞務換勞務等樣態，類似的交換交易，在認定銷售額時應特別留意。

國稅局表示，營業人辦理交換交易時，應妥善蒐集並留存市場價格相關佐證資料，例如同類商品或服務之報價單、成交紀錄或公開行情資訊，以正確判斷時價。