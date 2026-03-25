月銷售20萬小吃店2029年起要開發票 莊翠雲稱將檢討「未鬆口取消」

財政部訂出落日條款，小吃店月銷售達20萬2029年起要開發票，財政部長莊翠雲25日允諾，在落日期限前，一定會再檢討這三年的推動情況，但仍未鬆口是否會取消上路。

財政部為了持續推動導入行動支付，配合衛生福利部備餐不收錢政策，去年底修正發布查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資訊服務機（KIOSK）適用租稅優惠作業規範，透過提供3年，也就是2026年1月1日至2028年12月31日的租稅優惠緩衝期，來鼓勵原應核定使用統一發票之連鎖加盟、網紅名店或營業狀況佳之大眾化消費飲食店導入行動支付或使用KIOSK結帳收款。

財政部25日赴立法院財政委員會進行業務報告，朝野立委相當關心這議題。立委郭國文質詢時，莊翠雲允諾將在落日前會進行一次推動情況的檢討，但郭國文表示，因為影響很大，至少在今年底就應該要開始展開檢討推動情況，不要等到落日前。

同時，郭國文也指出，營業稅每月銷售額先前18年未調整，去年1月也將起徵點從8萬調整至10萬，如果拿這個25％的調幅來看，是不是40年未調整的免開統一發票的門檻也應該從20萬調高至25萬？對此，莊翠雲表示將會再討論。