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月銷售20萬小吃店2029年起要開發票 莊翠雲稱將檢討「未鬆口取消」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部訂出落日條款，小吃店月銷售達20萬2029年起要開發票，財政部長莊翠雲25日允諾，在落日期限前，一定會再檢討這三年的推動情況，但仍未鬆口是否會取消上路。

財政部為了持續推動導入行動支付，配合衛生福利部備餐不收錢政策，去年底修正發布查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資訊服務機（KIOSK）適用租稅優惠作業規範，透過提供3年，也就是2026年1月1日至2028年12月31日的租稅優惠緩衝期，來鼓勵原應核定使用統一發票連鎖加盟、網紅名店或營業狀況佳之大眾化消費飲食店導入行動支付或使用KIOSK結帳收款。

財政部25日赴立法院財政委員會進行業務報告，朝野立委相當關心這議題。立委郭國文質詢時，莊翠雲允諾將在落日前會進行一次推動情況的檢討，但郭國文表示，因為影響很大，至少在今年底就應該要開始展開檢討推動情況，不要等到落日前。

同時，郭國文也指出，營業稅每月銷售額先前18年未調整，去年1月也將起徵點從8萬調整至10萬，如果拿這個25％的調幅來看，是不是40年未調整的免開統一發票的門檻也應該從20萬調高至25萬？對此，莊翠雲表示將會再討論。

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法拍移轉土地 免報土增稅

台中市地方稅務局表示，土地經法院或行政執行分署拍賣移轉，雙方當事人皆無須申報土增稅，但原土地所有權人仍為土增稅的納稅義務人。地方稅務局表示，經法院或行政執行分署拍賣的土地，拍賣機關會主動函請主管稽徵機關回復原地主應納土增稅與欠繳地價稅、房屋稅等優先債權，及非執行標的物的次優債權，並在作成分配表時，由拍賣機關自拍賣價款中代為扣繳。

商家提示電子帳簿 有獎

財政部中區國稅局表示，營利事業申報營所稅，若採用網路或媒體提示電子帳簿資料，可享有兩大實質獎勵，包含免提示會計傳票憑證、未來兩年免列入營所稅選案查核對象。

營業人車輛過戶 要開發票

財政部北區國稅局表示，登記在營業人名下的車輛，如經移轉過戶，不論是有償或無償轉移，除了經國稅局核定屬查定課徵營業稅的營業人免開統一發票外，營業人務必開立統一發票報繳營業稅，以免遭國稅局補稅及處罰。

執業收入 應核實報綜所稅

財政部台北國稅局表示，執行業務者的實際收入，如經國稅局查得收入，比財政部頒訂收入標準或帳載收入還要高，仍應以實際收入來核課當年度個人綜所稅。

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