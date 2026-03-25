商家提示電子帳簿 有獎

財政部中區國稅局表示，營利事業申報營所稅，若採用網路或媒體提示電子帳簿資料，可享有兩大實質獎勵，包含免提示會計傳票憑證、未來兩年免列入營所稅選案查核對象。

中區國稅局表示，營所稅申報屬調帳查核案件者，除會計師簽證申報、機關團體及其作業組織申報、決清算申報案件外，可採用網路或媒體提示帳簿資料電子檔案。依規定，企業如期提示完整帳簿資料電子檔案，可享有獎勵。首先，當年度除經審核有異常項目外，免再提示會計傳票憑證供查核。

第二，同時符合條件，其後兩年營所稅申報案件可書面審核，免列入營所稅選案查核對象。要件包含經查獲當年度短漏所得稅不超過10萬元，或短漏報所得額占比不超過5%，且非以詐術或不正當方法逃漏稅，並繳清稅款及罰鍰者，及當年經國稅局調整所得額未達100萬元，其後兩年營所稅申報案件，未經人檢舉或無涉嫌違章短漏報。