長照扣除額調高至18萬元 報稅前必知五大重點

長照扣除額調高至18萬元，將於今年5月報稅首度適用。財政部北區國稅局表示，納稅人列報長照扣除額常見問題，包含與其他扣除額能否並用、採標準扣除額或80歲免評聘看護可否適用、排富條款、證明文件等，提醒民眾留意五大重點。

自去年1月1日起，個人符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，每人每年長照扣除額由12萬元提高至18萬元，今年5月申報去年綜所稅時即可適用，但應留意適用要件，北區國稅局提到五大重點。

首先，常有民眾向稅局詢問，領有身心障礙證明、且符合身心失能適用資格者，是否只能從身障扣除額、長照扣除額擇一適用？國稅局表示，須長期照顧的身心失能者，如同時領有身障證明，除可扣除身障特別扣除額（2025年度為21.8萬元），也可再扣除長照扣除額。

其次，民眾常混淆特別扣除額、列舉扣除額。官員解釋，長照扣除額屬於特別扣除額，因此只要符合規定，無論報稅時選擇標準扣除額或列舉扣除額，都可以申報長照扣除額。

第三，勞動部去年放寬，年滿80歲的被看護者，免經巴氏量表評估，就可申請聘請外籍看護，但不代表就能列報長照扣除額，被看護者仍須符合衛福部公告，須長期照顧的身心失能者資格，才能適用。

第四，國稅局提醒長照扣除額設有排富條款，若有三種情況之一，將排除適用，包含當年度綜所稅申報適用稅率在20％以上、股利及盈餘採28％稅率分開計稅、基本所得額超過750萬元。

第五，國稅局表示，相關扣除額資料，如果向國稅局臨櫃查詢或上網下載扣除額資料，已列示長照扣除額，可免檢附證明文件；如查詢不到資料，但申報戶成員符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，應在申報時自行檢附規定證明文件，據以列報扣除。

財政部表示，符合衛福部公告可列報長照扣除額對象，包含符合聘僱外籍家庭看護工資格的被看護者（含實際聘僱與在家自行照顧者）、長照需要等級符規定的身心失能者且實際使用長照服務、入住住宿式服務機構或團體家屋達全年達90日的身心失能者。