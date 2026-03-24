營業人車輛過戶 要開發票

財政部北區國稅局表示，登記在營業人名下的車輛，如經移轉過戶，不論是有償或無償轉移，除了經國稅局核定屬查定課徵營業稅的營業人免開統一發票外，營業人務必開立統一發票報繳營業稅，以免遭國稅局補稅及處罰。

依營業稅法規定，將貨物所有權移轉他人，以取得代價者，就是銷售貨物；另依規定，營業人以其產製、進口、購買的貨物，無償移轉他人所有，及營業人解散或廢止營業時所餘存貨物，或將貨物抵償債務、分配與股東或出資人者，也都視為銷售貨物。

北區國稅局指出，視為銷售貨物的銷售額依營業稅法施行細則規定，其認定標準以時價為準。

舉例來說，營業人甲將名下車輛無償移轉給個人，雖未收取任何代價，營業人甲仍應依規定按時價開立統一發票。

另營業人乙註銷稅籍登記不再營業，並將原登記在乙名下的車輛過戶與債務人抵償債務者，同樣也須開立發票。