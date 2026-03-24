執業收入 應核實報綜所稅

財政部台北國稅局表示，執行業務者的實際收入，如經國稅局查得收入，比財政部頒訂收入標準或帳載收入還要高，仍應以實際收入來核課當年度個人綜所稅。

執行業務者倘未依法辦個人綜所稅結算申報，或未依法設帳記載並保存憑證，或未能提供證明所得額之帳簿文據，國稅局可依財政部頒訂的各年度執行業務者收入標準，計算其各年度收入額。

舉例來說，陳先生（化名）2024年1月委託王律師（化名）辦理刑事訴訟業務，因王律師未依法設帳記載並保存憑證，2025年5月自行依財政部頒訂標準，計算受託辦理陳先生訴訟事宜所獲收入20萬元，並依費用標準30％計算必要費用，申報執行業務所得。國稅局調查發現，陳先生實際支付王律師80萬元，應依實際收入併計核定執行業務收入，減除必要費用30％後餘額為所得額，重新核算綜合所得總額，並予以補稅處罰。