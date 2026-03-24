三大國稅局長 人事搬風

前台北國稅局長吳蓮英今年元月退休後，牽動新一波國稅局人事搬風。財政部昨（23）日宣布，由中區國稅局長樓美鐘調任台北國稅局長，高雄國稅局長翁培祐調任中區國稅局長，財政人員訓練所所長許寧佑升任高雄國稅局長，將於今日交接。

國稅局執掌各區國稅稽徵業務，是財政部徵稅的第一線，相關人事備受關注。樓美鐘將轉任台北國稅局長，她畢業於逢甲大學財稅學系，歷任南區國稅局副局長、財資中心副主任及財訓所所長、賦稅署副署長、中區國稅局長，資歷完整、歷練豐富。

樓美鐘在擔任副署長期間，正值外界關注囤房稅修法，她配合政策與地方溝通，督促地方核實評定稅基、實施囤房稅，表現受到肯定，並自2023年3月起擔任中區國稅局長，今將轉任台北國稅局長。

至於中區國稅局長職缺由翁培祐調任。翁培祐是政大法律學碩士，兼具商管與法制專長，歷任賦稅署多項職務，並曾任北區及台北國稅局副局長，及財政部法制處處長、財政部高雄國稅局長，對於稅務行政與法規制度均有深入掌握。

高雄國稅局長由許寧佑升任。許寧佑畢業於國立中興大學財稅學系，並取得國立中山大學碩士學位，曾任新竹縣政府稅捐稽徵局局長、南區國稅局副局長及台北國稅局副局長等，也曾擔任財資中心副主任、財訓所所長，兼具中央與地方稅務實務經驗。

新一波人事今日交接，將由財政部政務次長陳勇勝主持交接。這波人事定案後，五區國稅局長人事已全數到位，包含樓美鐘、北區國稅局長李雅晶、南區國稅局長陳慧綺，共三位女性國稅局長，以及翁培祐、許寧佑兩位男性局長。