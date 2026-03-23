財部：樓美鐘調任台北國稅局長 翁培祐掌中區國稅局

在全球創新競爭持續升溫的今天，創意不再是少數人專利。每一項發明背後，都可能來自生活中的細膩觀察與實際需求，尤其來自女性的創新思維，正逐漸改變我們對科技的想像。為鼓勵女性創新，經濟部智慧局「女性申請發明專利加速審查方案」，盼以加速審查流程，提升女性參與智慧財產權。

2026-03-23 01:17