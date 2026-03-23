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財部：樓美鐘調任台北國稅局長 翁培祐掌中區國稅局

中央社／ 台北23日電
中區國稅局長樓美鐘調任台北國稅局長。聯合報系資料照／記者黃寅攝影 黃寅
中區國稅局長樓美鐘調任台北國稅局長。聯合報系資料照／記者黃寅攝影 黃寅

財政部台北國稅局前局長吳蓮英今年1月退休，財政部今天公布新任首長人事案，將由中區國稅局長樓美鐘調任台北國稅局長，高雄國稅局長翁培祐調任中區國稅局長，財政人員訓練所長許寧佑調陞高雄國稅局長。

財政部表示，台北國稅局、中區國稅局、高雄國稅局首長人事案將於3月24日分別舉行交接暨宣誓典禮，並由財政部次長陳勇勝主持。

樓美鐘畢業自逢甲大學財稅學系，歷任賦稅署組長、南區國稅局副局長、財政資訊中心副主任、財政人員訓練所所長、賦稅署副署長等職務。

翁培祐為政大法學碩士，公職生涯亦由賦稅署開始歷練，歷任北區國稅局副局長、台北國稅局副局長、財政部法制處處長等職務。

許寧佑則為中山大學中山學術研究所碩士，除了賦稅署組長資歷，亦曾擔任新竹縣政府稅捐稽徵局局長、南區國稅局副局長、台北國稅局副局長、財政資訊中心副主任等職務。

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