人事調整！財政部臺北國稅局、中區國稅局及高雄國稅局新局長出爐

財政部近日完成三大國稅局首長人事調整，配合臺北國稅局前局長吳蓮英於今年1月16日屆齡退休所遺職缺，經行政院核派由該部中區國稅局局長樓美鐘調任，調任後遺缺由高雄國稅局局長翁培祐調任，調任後遺缺由財政人員訓練所所長許寧佑調陞。

這次人事案由原財政部中區國稅局局長樓美鐘調任臺北國稅局局長。樓美鐘畢業於逢甲大學財稅學系，歷任財政部賦稅署科長、專門委員、副組長、組長，並曾擔任南區國稅局副局長、財政資訊中心副主任及財政人員訓練所所長，嗣後升任賦稅署副署長、財政部中區國稅局，資歷完整、歷練豐富。

樓美鐘調任後，中區國稅局局長職缺由原高雄國稅局局長翁培祐接任。翁培祐具國立臺灣工業技術學院企業管理學系學歷，並取得國立政治大學法律學碩士，兼具商管與法制專長。其歷任財政部賦稅署多項職務，並曾任北區及臺北國稅局副局長，以及財政部法制處處長，對於稅務行政與法規制度均有深入掌握。

至於高雄國稅局局長一職，則由原財政人員訓練所所長許寧佑調陞接任。許寧佑畢業於國立中興大學財稅學系，並取得國立中山大學碩士學位，曾任財政部賦稅署科長、專門委員及組長，亦歷練新竹縣政府稅捐稽徵局局長、南區國稅局副局長及臺北國稅局副局長等要職，並曾擔任財政資訊中心副主任，具備中央與地方稅務實務經驗。