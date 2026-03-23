快訊

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

高雄岡山爆情侶雙屍案！短褲男趴全裸女身上 胸腹有傷刀留現場

聽新聞
0:00 / 0:00

幣圈課稅兩套制！立委憂資金外流 金管會這麼說

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
彭金隆。記者邱德祥／攝影 邱德祥
彭金隆。記者邱德祥／攝影 邱德祥

立委李彥秀質疑，虛擬資產稅制尚未定案，但境內、外交易稅負落差明顯，恐扭曲資金流向。金管會主委彭金隆坦言，稅制確實會影響資金移動，金管會立場是希望境內外交易平台稅負趨於一致。

依現行規定，境內虛擬資產交易須併入綜所稅，最高可達40%；境外交易則適用海外所得制度，100萬元以下免申報、750萬元以下免稅高門檻。李彥秀指出，這種稅制落差可能誘使國人將資金轉往海外平台，侵蝕國內稅基。

財政部坦言，境內外交易制度上確實適用不同規定，後續將收集資料，並配合專法時程做進一步研議。官員表示，課稅設計將與專法整體規劃同步，才能提出完整制度。

李彥秀強調，除了境內外賦稅套利問題，還有幣別轉換與出金的課稅爭議。投資人若把比特幣換成美元、乙太幣或USDT，獲利超過750萬元，但資金直接存在海外錢包或用於消費，是否算實現所得？

財政部說明，依現行所得稅法，只要有交易或轉換行為，所得就會計算在內；至於後續花費或消費，則屬另外一件事，不影響所得認定。

官員補充，目前虛擬資產分為「證券型」與「非證券型」。證券型已依規課徵千分之一證交稅，但多數市場交易的加密貨幣屬非證券型。

虛擬資產課稅及境內外平台交易稅制，仍須配合專法規劃，並在監理架構確立後提出完整制度，財政部承諾將加快研議進度。

彭金隆 財政部 金管會

延伸閱讀

彭金隆：政院版虛擬資產服務法列優先 半年內訂保管指引

5家銀行試辦虛擬資產保管 彭金隆：6個月內訂指引、衍生商品穩健開放

百萬國人開虛幣戶！FTX 爆雷揭監理破口 金管會出手補破網

境外加密貨幣交易所管不到？ 彭金隆：有2種落地管道

相關新聞

人事調整！財政部臺北國稅局、中區國稅局及高雄國稅局新局長出爐

財政部近日完成三大國稅局首長人事調整，配合臺北國稅局前局長吳蓮英於今年1月16日屆齡退休所遺職缺，經行政院核派由該部中區國稅局局長樓美鐘調任，調任後遺缺由高雄國稅局局長翁培祐調任，調任後遺缺由財政人員訓練所所長許寧佑調陞。

幣圈課稅兩套制！立委憂資金外流 金管會這麼說

立委李彥秀質疑，虛擬資產稅制尚未定案，但境內、外交易稅負落差明顯，恐扭曲資金流向。金管會主委彭金隆坦言，稅制確實會影響資金移動，金管會立場是希望境內外交易平台稅負趨於一致。

財部：對等關稅影響 114年持有車輛數僅增13.4萬輛

去年美國對等關稅影響台灣購車氛圍，財政部統計處指出，104年至114年全國自然人持有車輛數增加400.3萬輛，呈現倍增，...

企業獲配發 KY 股利要課稅 被投資公司屬境外法人

5月所得稅申報季將至，財政部台北國稅局表示，企業投資外國公司經核准來台掛牌買賣股票（KY股），而獲配股利時，應依《所得稅法》規定，併入營利事業所得額中課稅，與投資「國內」公司獲配股利免稅規定不同。

新聞中的法律／女性申請發明專利 審查加速度

在全球創新競爭持續升溫的今天，創意不再是少數人專利。每一項發明背後，都可能來自生活中的細膩觀察與實際需求，尤其來自女性的創新思維，正逐漸改變我們對科技的想像。為鼓勵女性創新，經濟部智慧局「女性申請發明專利加速審查方案」，盼以加速審查流程，提升女性參與智慧財產權。

小吃店用行動支付「享1%營業稅」延期有譜？ 卓榮泰這麼說

為推動行動支付並落實「備餐不收錢」，自2026年起至2028年底，月營收逾20萬元的餐飲店若導入行動支付，仍可享1%低稅率，2029年起須正式開立發票。對此，行政院長卓榮泰表示，財政部也會觀察電子支付推動、衛生提升推動的落實執行，考慮後續作為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。