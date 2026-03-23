幣圈課稅兩套制！立委憂資金外流 金管會這麼說

立委李彥秀質疑，虛擬資產稅制尚未定案，但境內、外交易稅負落差明顯，恐扭曲資金流向。金管會主委彭金隆坦言，稅制確實會影響資金移動，金管會立場是希望境內外交易平台稅負趨於一致。

依現行規定，境內虛擬資產交易須併入綜所稅，最高可達40%；境外交易則適用海外所得制度，100萬元以下免申報、750萬元以下免稅高門檻。李彥秀指出，這種稅制落差可能誘使國人將資金轉往海外平台，侵蝕國內稅基。

財政部坦言，境內外交易制度上確實適用不同規定，後續將收集資料，並配合專法時程做進一步研議。官員表示，課稅設計將與專法整體規劃同步，才能提出完整制度。

李彥秀強調，除了境內外賦稅套利問題，還有幣別轉換與出金的課稅爭議。投資人若把比特幣換成美元、乙太幣或USDT，獲利超過750萬元，但資金直接存在海外錢包或用於消費，是否算實現所得？

財政部說明，依現行所得稅法，只要有交易或轉換行為，所得就會計算在內；至於後續花費或消費，則屬另外一件事，不影響所得認定。

官員補充，目前虛擬資產分為「證券型」與「非證券型」。證券型已依規課徵千分之一證交稅，但多數市場交易的加密貨幣屬非證券型。

虛擬資產課稅及境內外平台交易稅制，仍須配合專法規劃，並在監理架構確立後提出完整制度，財政部承諾將加快研議進度。