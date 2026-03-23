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財部：對等關稅影響 114年持有車輛數僅增13.4萬輛

中央社／ 台北23日電
114年因美國對等關稅影響購車氛圍，僅增13.4萬輛。（聯合報系資料照） 郭琦
114年因美國對等關稅影響購車氛圍，僅增13.4萬輛。（聯合報系資料照） 郭琦

去年美國對等關稅影響台灣購車氛圍，財政部統計處指出，104年至114年全國自然人持有車輛數增加400.3萬輛，呈現倍增，各年增加數落在40萬至46萬輛左右；但114年僅增加13.4萬輛、增幅1.7%。

財政部統計處最新統計通報，公布104年至114年間，全國自然人車輛使用牌照稅的徵起概況。統計顯示，11年來全國自然人持有車輛數，自413.5萬輛增加至813.8萬輛，整體增加400.3萬輛、增幅達96.8%。同時，應納稅額隨車輛數量增加逐年上升，114年稅額為580.1億元，稅額來源以小客車為主，各年占比均逾95%。

比較歷年持有車輛數增加情形，根據資料，全國自然人持有車輛數105年至113年間呈穩定上升趨勢，各年增加數介於40萬至46萬輛；不過，114年因美國對等關稅影響購車氛圍，僅增13.4萬輛至813.8萬輛。

性別比例方面，統計處說明，114年應稅及免稅車輛的女性占比分別為46.4%、42.2%，11年間各增0.6個百分點、3.5個百分點，顯示兩性差距逐步縮小，且女性應納稅額占比逐年提高，近兩年均達5成。

折算整體平均每輛應納稅額，由104年的新台幣8953元降至114年的8007元，主要是近年新車廣泛採用小排氣量渦輪引擎致稅額較低。此外，114年女性平均應納稅額為8612元，男性為7482元，統計處分析，女性平均應納稅額高於男性，主因為女性持有車輛以小客車為主，占比逾92%；男性則較為分散，小客車、機車約分占7成、2成。

比較114年不同年齡及性別的車輛使用牌照稅情形，依車輛持有人年齡結構觀察，以40歲至59歲中壯年為主、占比5成1，其次為60歲至69歲、占比18.6%，30歲至39歲、占比15.2%，29歲以下及70歲以上占比不及8%，顯示車輛持有者集中於經濟穩定及家庭用車需求較高的年齡層。

統計處補充，40歲至59歲者是牌照稅收的主要貢獻來源；免稅車輛持有者以中高年齡層居多，主因身心障礙者申請免稅比例較高。交叉觀察年齡與性別差異，114年各年齡層女性持有車輛比率大致隨年齡增加而提升，以50歲至59歲、60歲至69歲各約占5成最高。

對等關稅

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