快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

企業獲配發 KY 股利要課稅 被投資公司屬境外法人

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
5月所得稅申報季將至，財政部台北國稅局表示，企業投資外國公司經核准來台掛牌買賣股票（KY股），而獲配股利時，應依《所得稅法》規定，併入營利事業所得額中課稅，與投資「國內」公司獲配股利免稅規定不同。聯合報系資料照
5月所得稅申報季將至，財政部台北國稅局表示，企業投資外國公司經核准來台掛牌買賣股票（KY股），而獲配股利時，應依《所得稅法》規定，併入營利事業所得額中課稅，與投資「國內」公司獲配股利免稅規定不同。聯合報系資料照

5月所得稅申報季將至，財政部台北國稅局表示，企業投資外國公司經核准來台掛牌買賣股票（KY股），而獲配股利時，應依《所得稅法》規定，併入營利事業所得額中課稅，與投資「國內」公司獲配股利免稅規定不同。

國稅局提醒，依據投資公司、被投資公司身分屬於境內或境外，在稅務規定上各自不同，提醒企業在申報營所稅時應特別留意，以免因一時疏漏而挨罰。

所得稅法規定，公司、合作社及其他法人之營利事業，因投資「國內」其他營利事業，所獲配的股利或盈餘，屬於投資收益，依規定不計入所得額課稅，也不用計入最低稅負制。

企業投資其他公司獲配股利課稅規定
企業投資其他公司獲配股利課稅規定

不過若是投資KY股獲配股利，因為是依外國法律規定設立登記的外國公司，其依外國法律發行的股票，經我國證券主管機關核准來台掛牌買賣者，該外國公司所分配的股利，非屬中華民國來源所得，也就不適用免稅規定。

台北國稅局舉例，總機構在中華民國境內的甲公司，投資外國A公司依外國法律發行並在我國證券交易市場掛牌買賣的股票，在2023年取得A公司所分配的現金股利40萬元，但甲公司在辦理當年度營所稅結算申報時，誤認該股利可適用免稅規定，漏未申報，遭國稅局核定補稅8萬元並裁處罰鍰。

國稅局提醒，企業獲配股利要明確區分免稅與否，以免錯誤適用相關規定。

另外，如果是總機構在中華民國境外的公司，投資外國公司來台掛牌、獲配股利，因為都是境外公司，無需課徵我國營所稅。

而若是境外公司投資台灣公司，取得台灣公司股利，屬於中華民國來源所得，應由國內公司在發放股利時，依所得稅法規定辦理就源扣繳，依照扣繳標準扣繳率為21％。原則上，如該境外公司在我國無固定營業場所，將被視為非居住者，該扣繳稅款即為最終稅負，無須再行辦理營所稅申報，且不適用轉投資免稅規定。

國稅局呼籲，國內營利事業如有獲配KY股利，未依上述規定併入營利事業所得額課稅者，在未經檢舉、未經調查前儘速補報補繳，才能免罰。

財政部 國稅局 中華民國

延伸閱讀

外僑退休金課稅 兩種情況

CFC 盈餘遞延認列 有條件

拋棄繼承 無法享遺產扣除額

贈與未上市櫃股 計稅有眉角

相關新聞

企業獲配發 KY 股利要課稅 被投資公司屬境外法人

5月所得稅申報季將至，財政部台北國稅局表示，企業投資外國公司經核准來台掛牌買賣股票（KY股），而獲配股利時，應依《所得稅法》規定，併入營利事業所得額中課稅，與投資「國內」公司獲配股利免稅規定不同。

新聞中的法律／女性申請發明專利 審查加速度

在全球創新競爭持續升溫的今天，創意不再是少數人專利。每一項發明背後，都可能來自生活中的細膩觀察與實際需求，尤其來自女性的創新思維，正逐漸改變我們對科技的想像。為鼓勵女性創新，經濟部智慧局「女性申請發明專利加速審查方案」，盼以加速審查流程，提升女性參與智慧財產權。

小吃店用行動支付「享1%營業稅」延期有譜？ 卓榮泰這麼說

為推動行動支付並落實「備餐不收錢」，自2026年起至2028年底，月營收逾20萬元的餐飲店若導入行動支付，仍可享1%低稅率，2029年起須正式開立發票。對此，行政院長卓榮泰表示，財政部也會觀察電子支付推動、衛生提升推動的落實執行，考慮後續作為。

國稅局人事異動 樓美鐘掌台北國稅局、翁培祐接中區國稅局

財稅人事變動！據了解，行政院已核定最新一波國稅體系高層人事案，涉及台北、中區及高雄三大國稅局局長職務調整，台北國稅局長一職由中區國稅局長樓美鐘接任，現任高雄國稅局長翁培祐調任中區國稅局長，高雄國稅局長一職則由財政人員訓練所所長許寧佑接任。

贈與未上市櫃股 計稅有眉角

財政部北區國稅局表示，家族傳承應留意贈與稅規定，若贈與標的是未上市櫃且非興櫃股份、股權或出資額，在計算贈與價值時，應以資產淨值估算，非以股票面額或出資額估算。

出售房地 留意取得方式

財政部高雄國稅局表示，父母贈與房地給子女，子女日後若出售該受贈房地，在申報房地合一稅時，取得成本是以受贈時的房地現值按消費者物價指數調整後的價值為準，與買賣取得的房地規定不同，應留意房地原始取得方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。