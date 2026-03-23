企業獲配發 KY 股利要課稅 被投資公司屬境外法人

5月所得稅申報季將至，財政部台北國稅局表示，企業投資外國公司經核准來台掛牌買賣股票（KY股），而獲配股利時，應依《所得稅法》規定，併入營利事業所得額中課稅，與投資「國內」公司獲配股利免稅規定不同。

國稅局提醒，依據投資公司、被投資公司身分屬於境內或境外，在稅務規定上各自不同，提醒企業在申報營所稅時應特別留意，以免因一時疏漏而挨罰。

所得稅法規定，公司、合作社及其他法人之營利事業，因投資「國內」其他營利事業，所獲配的股利或盈餘，屬於投資收益，依規定不計入所得額課稅，也不用計入最低稅負制。

企業投資其他公司獲配股利課稅規定

不過若是投資KY股獲配股利，因為是依外國法律規定設立登記的外國公司，其依外國法律發行的股票，經我國證券主管機關核准來台掛牌買賣者，該外國公司所分配的股利，非屬中華民國來源所得，也就不適用免稅規定。

台北國稅局舉例，總機構在中華民國境內的甲公司，投資外國A公司依外國法律發行並在我國證券交易市場掛牌買賣的股票，在2023年取得A公司所分配的現金股利40萬元，但甲公司在辦理當年度營所稅結算申報時，誤認該股利可適用免稅規定，漏未申報，遭國稅局核定補稅8萬元並裁處罰鍰。

國稅局提醒，企業獲配股利要明確區分免稅與否，以免錯誤適用相關規定。

另外，如果是總機構在中華民國境外的公司，投資外國公司來台掛牌、獲配股利，因為都是境外公司，無需課徵我國營所稅。

而若是境外公司投資台灣公司，取得台灣公司股利，屬於中華民國來源所得，應由國內公司在發放股利時，依所得稅法規定辦理就源扣繳，依照扣繳標準扣繳率為21％。原則上，如該境外公司在我國無固定營業場所，將被視為非居住者，該扣繳稅款即為最終稅負，無須再行辦理營所稅申報，且不適用轉投資免稅規定。

國稅局呼籲，國內營利事業如有獲配KY股利，未依上述規定併入營利事業所得額課稅者，在未經檢舉、未經調查前儘速補報補繳，才能免罰。