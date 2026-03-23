新聞中的法律／女性申請發明專利 審查加速度

在全球創新競爭持續升溫的今天，創意不再是少數人專利。每一項發明背後，都可能來自生活中的細膩觀察與實際需求，尤其來自女性的創新思維，正逐漸改變我們對科技的想像。為鼓勵女性創新，經濟部智慧局「女性申請發明專利加速審查方案」，盼以加速審查流程，提升女性參與智慧財產權。

目前每年提出發明專利申請，絕大多數仍是男性。依據智慧局研究，我國每年提出發明專利申請的女性比率仍偏低，且多為單件申請，顯示女性在進入智財體系上，仍面臨資源、研發機會支持之多重挑戰。

為此，智慧局響應國際《拉塞雷納路徑》（La Serena Roadmap）所提出的倡議精神—提升女性在創新、設計與智慧財產參與度，並透過制度性支持縮小性別差距，正式啟動「女性申請發明專利加速審查方案」，從制度面為女性創新者打造更友善的參與通道。

這項試辦方案已自2025年7月1日起實施，試行一年，全年總收案上限為50件，並規劃明確參與條件與申請流程，目的就是讓更多女性創新者可更快、更有效率地取得專利權，並推動創新成果加速產業化。

「女性申請發明專利加速審查方案」明定申請人須為女性自然人，其主要考量在於法人機構通常具備較完整的研發資源與智財支持系統，而個別女性創新者在創業初期或非典型研發環境中，往往面臨申請門檻高、資源不足等不利條件。因此該方案透過限定女性自然人為申請對象，更聚焦於扶植實際面對制度性障礙的女性創新者，使政策資源能有效導向最需支持的族群，產生制度公平與性別平權的推進功能。

值得一提的是，該方案免除專利加速審查費用。另外，智慧局承諾於六個月內通知審查結果，該方案大幅縮短等待期，對於多數第一次申請、或資源有限的女性創新者來說，是一項具有實質鼓勵性質的方案。

女性多元視角能為科技發展帶來更全面思考，其創新思維常能填補現有市場的盲點，創造出更貼近不同使用需求的產品與服務。透過「女性申請發明專利加速審查方案」，智慧局期望降低女性參與專利創新的門檻，讓更多女性創新者能在智慧財產領域嶄露頭角，為我國創新能量注入新活力。

智慧局藉由這項加速審查方案，正是要尋找、發掘並支持更多發明之「母」誕生，讓她們的創意與實力在智慧財產體系中獲得發聲機會，亦能提升台灣競爭力。

該方案也是智慧局邁向性別平權、建構多元創新環境的重要一步，後續亦將視試辦成果，將研議是否擴大推動或常態化實施，進一步累積女性在智財參與的能量。（本文由經濟部智慧財產局長廖承威口述，記者江睿智整理）