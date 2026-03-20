小吃店用行動支付「享1%營業稅」延期有譜？ 卓榮泰這麼說

為推動行動支付並落實「備餐不收錢」，自2026年起至2028年底，月營收逾20萬元的餐飲店若導入行動支付，仍可享1%低稅率，2029年起須正式開立發票。對此，行政院長卓榮泰表示，財政部也會觀察電子支付推動、衛生提升推動的落實執行，考慮後續作為。

卓榮泰20日赴立法院進行總質詢備詢。

立委李柏毅質詢提到，台股2024年5月20日上了21,000點，到今天剛好22個月，3月20日，台股到33,500點左右。賴清德總統上任以後，台股漲幅約58%。2016年到2024年前總統蔡英文任內，台股從8,130點左右上漲到21,250點，蔡英文八年任內漲了超過160%。

李柏毅指出，台股大幅上漲，跟台灣AI進入半導體產業有非常大關係，世界上將會有很長一段時間，半導體產業都依賴台灣。對於這些產業在高雄布局，半導體供應鏈的老闆都希望，可以看到產業鏈有人才要進來。因此他想詢問，國家重點領域校際教研園區，在高雄的後續計畫何時啟動？

卓榮泰表示，台灣經濟局勢，跟國際局勢穩定發展及變化相關，再來是跟政府政策明確的方向有關，還有最重要的，是產業界研發升級跟所有國人的努力，這才是最大的關鍵。

卓榮泰提到，高雄過去幾年從一個傳統重工業、污染比較高的城市，一舉轉化成高科技領頭、位於大南方新矽谷的要鎮。對於地方招商，引進很多國際大廠紛紛投資，未來也會有很多相關建設。

有關李柏毅提到的高雄教研園區整建計畫，卓榮泰說，已有充分、合理且詳細的規劃，還有一段時間就要來做整個新建，將逐年進行完成建設。該計畫預算132億元，政府已同意100億元預算先來逐年進行。希望高市府展現跟過去一樣的高效率，打造新的人才培育基地。

另外，李柏毅問到，衛福部有一個政策，希望民眾去採買小吃可以多使用電子支付，從2026年到2028年會輔導減稅，財政部也發了一個新聞稿，不過從2029年就要開始收稅了？

卓榮泰解釋，這項政策是要落實行動支付時代來臨，以及符合衛福部希望盡量買小吃時，不要用手接觸錢幣，維持衛生習慣。為了推廣這項政策，所以推出租稅優惠，減稅優惠期限先設定到2028年。但財政部也會觀察電子支付推動、衛生提升推動的落實執行，考慮後續作為。

財政部「查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資訊服務機適用租稅優惠作業規範」政策背景說明：

台灣小吃店導入電子支付日益普及，主流平台如 LINE Pay、街口支付、全支付等在夜市與街頭小吃中廣泛使用。政府為推動行動支付並落實「備餐不收錢」，自2026年起至2028年底，月營收逾20萬元的餐飲店若導入行動支付，仍可享1%低稅率，2029年起須正式開立發票。