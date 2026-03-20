國稅局人事異動 樓美鐘掌台北國稅局、翁培祐接中區國稅局

財稅人事變動！據了解，行政院已核定最新一波國稅體系高層人事案，涉及台北、中區及高雄三大國稅局局長職務調整，台北國稅局長一職由中區國稅局長樓美鐘接任，現任高雄國稅局長翁培祐調任中區國稅局長，高雄國稅局長一職則由財政人員訓練所所長許寧佑接任。

樓美鐘將由現任中區國稅局局長調任台北國稅局局長；翁培祐則由高雄國稅局局長轉任中區國稅局局長；至於高雄國稅局局長一職，將由許寧佑 調陞接任。據了解，此次人事調整已獲行政院核定。