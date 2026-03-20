快訊

央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

國1南向大林路段拖板車火燒車一度全線封閉 2大貨車追撞也釀嚴重回堵

東北風影響1地恐大雨 吳德榮：周日轉晴暖如夏 全台熱飆30度高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

CFC 盈餘遞延認列 有條件

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

受控外國公司（CFC）稅制上路後，符合條件的CFC盈餘即使保留不分配，也應視同分配、提前課稅。不過若是未實現的特定金融資產評價損益，可選擇先自CFC稅基排除，待實際處分時再計稅，也就是遞延認列盈餘，國稅局提醒，應備妥證明文件。

「特定金融資產」是指透過損益按公允價值衡量之金融工具（FVPL），例如股票、基金等，財政部南區國稅局表示，FVPL因市場價格波動，帳面損益可能短期大起大落，因此法規提供彈性，放寬企業在計算CFC當年度盈餘時，可選擇將這類未實現評價損益暫不列入。

國稅局說明，一旦選擇這種方式，就必須持續適用，不能隨意變更，等到未來實際處分該金融工具，或進行重分類時，才將處分價格與原始成本的差額，計入當年度盈餘課稅。

國稅局強調，企業若要適用這項遞延認列規定，必須在申報時詳實揭露相關資訊，並備妥必要文件，例如會計師查核報告，以證明該金融工具的持有、評價及處分情形，供稽徵機關查核。

舉例來說，甲公司2023年申報案件中，列報A跟B公司兩家CFC，並主張將未實現FVPL評價利益分別為2,800萬元、6,300萬元予以減除。不過國稅局查核時，甲公司無法提供符合規定的會計師查核資料，因此被認定不符適用條件，遭否准遞延認列，並補稅1,820萬元。

此制度是為了避免企業將盈餘留在海外、不分配，藉此避稅。不過，CFC持有FVPL，短期損益波動較大，卻須計稅，財部2023年已放寬規定，給予納稅人選擇權，可選擇延後將這類資產損益列入CFC盈餘，等到處分或重分類時再以實現數計入CFC年度盈餘，反映真實損益。

國稅局 財政部

延伸閱讀

兩岸稅務新挑戰 安永分享企業跨國調派策略、CRS 遵循、臺灣報稅重點

2026年法規與稅制改革齊發 企業迎三大轉型

贈與未上市櫃股 計稅有眉角

（經濟會員內容不上線） 海外所得申報 當心重複扣除成本費用挨罰

相關新聞

外僑退休金課稅 兩種情況

個人領取退休金，屬於所得稅法中規定的「退職所得」，必須依規定課稅，外僑也不例外。財政部台北國稅局表示，若退休金是台灣公司支付，給付時就會扣繳；若由海外雇主支付，則應按在台工作年資比率或時間計算我國來源所得及免稅額，並申報課稅。

CFC 盈餘遞延認列 有條件

受控外國公司（CFC）稅制上路後，符合條件的CFC盈餘即使保留不分配，也應視同分配、提前課稅。不過若是未實現的特定金融資產評價損益，可選擇先自CFC稅基排除，待實際處分時再計稅，也就是遞延認列盈餘，國稅局提醒，應備妥證明文件。

拋棄繼承 無法享遺產扣除額

財政部南區國稅局表示，遺產稅設有父母扣除額、身心障礙扣除額、子女扣除額等，不過依《遺產及贈與稅法》規定，繼承人中拋棄繼承權者，將無法享有這些扣除額。

118年起月收逾20萬小吃店要開發票 財政部：影響約5300家

傳出118年起小吃店須全面開立統一發票，免開發票制度將走入歷史，影響家數多達7萬家。財政部今天澄清，營業額20萬元以上的大眾化消費飲食店，目前仍維持免用統一發票，但設有緩衝期至117年12月31日止，緩衝屆期前，財政部將再通盤審慎評估。現階段享有租稅優惠緩衝期的店家約有5300家。

月銷售20萬小吃店2029年起要開發票 財政部：約5,300家

財政部19日下午召開記者會，強調大眾化消費飲食店免用統一發票的租稅優惠，將於2028年12月31日落日，但未來每月查定銷售額未達20萬元，仍得免用統一發票，據估算每月銷售額超過20萬的小吃店約為5,300多家。

全台小吃店面臨「開發票」海嘯 網嚇壞：乾意麵一碗100元時代要來了

財政部近日指出「大眾化消費飲食店」免用統一發票的租稅優惠即將結束，並修正2020年函，於3年緩衝期屆滿後，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。