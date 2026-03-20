CFC 盈餘遞延認列 有條件

受控外國公司（CFC）稅制上路後，符合條件的CFC盈餘即使保留不分配，也應視同分配、提前課稅。不過若是未實現的特定金融資產評價損益，可選擇先自CFC稅基排除，待實際處分時再計稅，也就是遞延認列盈餘，國稅局提醒，應備妥證明文件。

「特定金融資產」是指透過損益按公允價值衡量之金融工具（FVPL），例如股票、基金等，財政部南區國稅局表示，FVPL因市場價格波動，帳面損益可能短期大起大落，因此法規提供彈性，放寬企業在計算CFC當年度盈餘時，可選擇將這類未實現評價損益暫不列入。

國稅局說明，一旦選擇這種方式，就必須持續適用，不能隨意變更，等到未來實際處分該金融工具，或進行重分類時，才將處分價格與原始成本的差額，計入當年度盈餘課稅。

國稅局強調，企業若要適用這項遞延認列規定，必須在申報時詳實揭露相關資訊，並備妥必要文件，例如會計師查核報告，以證明該金融工具的持有、評價及處分情形，供稽徵機關查核。

舉例來說，甲公司2023年申報案件中，列報A跟B公司兩家CFC，並主張將未實現FVPL評價利益分別為2,800萬元、6,300萬元予以減除。不過國稅局查核時，甲公司無法提供符合規定的會計師查核資料，因此被認定不符適用條件，遭否准遞延認列，並補稅1,820萬元。

此制度是為了避免企業將盈餘留在海外、不分配，藉此避稅。不過，CFC持有FVPL，短期損益波動較大，卻須計稅，財部2023年已放寬規定，給予納稅人選擇權，可選擇延後將這類資產損益列入CFC盈餘，等到處分或重分類時再以實現數計入CFC年度盈餘，反映真實損益。