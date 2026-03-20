外僑退休金課稅 兩種情況

個人領取退休金，屬於所得稅法中規定的「退職所得」，必須依規定課稅，外僑也不例外。財政部台北國稅局表示，若退休金是台灣公司支付，給付時就會扣繳；若由海外雇主支付，則應按在台工作年資比率或時間計算我國來源所得及免稅額，並申報課稅。

台北國稅局表示，所得稅法規定，退職所得依領取方式分為「一次領取」或「分期領取」。以2025年為例，一次領取退職所得者，若領取總額在「19.8萬元乘以退職服務年資」以內，所得額為0元；若超過「19.8萬元乘以退職服務年資」、未達「39.8萬元乘以年資」的金額部分，以超過部分的半數為所得額；如超過「39.8萬元乘以退職服務年資」的金額部分，則是以超過部分的全數為所得額。

若為分期領取退職所得者，則以全年領取總額減除85.9萬元的餘額為所得額。

國稅局表示，外僑納稅人領取退休金，如是由台灣境內公司給付，公司會依照前述規定，減除定額免稅金額後，針對課稅所得部分開立扣繳憑單，外僑義務人直接按扣繳憑單上給付總額申報即可。

若有部分年度在國外提供勞務，則其自國外雇主領取的退休金，應依其在我國服務年資比率來計算屬中華民國來源所得的退職所得。

舉例來說，Z君於某外國公司服務30年退休，其中最後十年派駐台灣，2025年6月一次領取退休金新台幣約1,500萬元，則其屬於中華民國來源所得的退休金年資只需計算最後十年、也就是500萬元，免稅額為298萬元，應課稅退職所得為202萬元。

Z君於申報2025年綜所稅時，須檢附相關服務年資及國外雇主給付退休金金額證明，將退職所得202萬元併入當年度綜合所得總額申報納稅。

國稅局呼籲，外僑領有退職所得，無論是國內公司支付或境外雇主給付，皆應誠實申報。