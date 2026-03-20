拋棄繼承 無法享遺產扣除額

財政部南區國稅局表示，遺產稅設有父母扣除額、身心障礙扣除額、子女扣除額等，不過依《遺產及贈與稅法》規定，繼承人中拋棄繼承權者，將無法享有這些扣除額。

以身障扣除額為例，被繼承人遺有配偶、父母及繼承人為直系血親卑親屬，如屬重度以上身心障礙者，在申報遺產稅時，每人可列報身障扣除額693萬元，但相關親屬已拋棄繼承權，都不適用這項扣除規定。

南區國稅局舉例，經常居住境內的陳先生（化名）於2025年11月過世，陳先生未婚且無子女，遺有父母二人，其中陳爸爸為重度身心障礙者。但陳先生父母均拋棄繼承權，由陳先生的兄長單獨繼承遺產。雖陳爸爸持有重度身障證明，但已拋棄繼承，不再具備繼承人資格，也無法列報遺產稅身障扣除額。

國稅局表示，納稅人列報遺產稅身障扣除額，應檢附相關證明，供稽徵機關審認。