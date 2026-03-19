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地價稅擬隨之調漲 新北市最新累進起點地價為787.8萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新北市政府稅捐稽徵處表示，依平均地權條例第14條規定，土地經規定地價後，每2年應重新規定地價一次，必要時得延長之。今年適逢2年1次辦理重新規定地價作業，新北市115年至116年累進起點地價為787萬8,000元，較113年至114年之累進起點地價722萬2,000元，增加65萬6,000元。

該處指出，一般用地之地價稅係採累進稅率課徵，是按同一土地所有權人在同一縣市內應稅土地總地價×適用稅率－累進差額計算出應納稅額。土地所有權人的地價總額未超過累進起點地價者，地價稅按基本稅率10‰徵收；超過累進起點地價者，依超過之倍數採累進稅率15‰~55‰扣減累進差額徵收。

該處特別提醒納稅義務人，在土地使用情形未變更所適用稅率不變情形下，地價經調高，稅額可能會隨之增加。又民眾持有之土地如符合地價稅自用住宅用地、工業用地等特別稅率或其他減免規定，一定要記得在今年9月22日以前提出申請，經審查核准後即可自當（115）年適用，千萬不要錯過可節省稅金的機會。

自用住宅 平均地權條例 納稅義務人

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