快訊

不滿卓榮泰赴日看球太高調 傳日本高層震怒？日台交流協會：日方沒有評論

南藝大音樂系爆教師「成績霸凌」！家長批評分黑箱 提告求償250萬

影／川普知情？以軍炸能源命脈 專家稱伊朗沒理由降溫：恐續戰到5月

聽新聞
0:00 / 0:00

118年起月收逾20萬小吃店要開發票 財政部：影響約5300家

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
財政部次長陳勇勝澄清，月營收20萬元以下小吃店家仍免開發票，逾20萬元店家緩衝期至117年底，屆期再評估。記者陳儷方／攝影
財政部次長陳勇勝澄清，月營收20萬元以下小吃店家仍免開發票，逾20萬元店家緩衝期至117年底，屆期再評估。記者陳儷方／攝影

傳出118年起小吃店須全面開立統一發票，免開發票制度將走入歷史，影響家數多達7萬家。財政部今天澄清，營業額20萬元以上的大眾化消費飲食店，目前仍維持免用統一發票，但設有緩衝期至117年12月31日止，緩衝屆期前，財政部將再通盤審慎評估。現階段享有租稅優惠緩衝期的店家約有5300家。

大眾化消費飲食店是換豆漿店、冰果店、甜食店、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒等傳統小吃店，若每月查定營業額未達20萬元，仍可免用統一發票，營業稅按1％的營業稅率查定課徵。

財政部次長陳勇勝表示，小吃店免開統一發票將走入歷史是不實訊息，他重申便當、餐飲、麵食館等小吃業者，只要月營業額未達20萬元，就不會有開立統一發票的問題。

至於月營業額20萬元以上店家，緩衝期結束後是否就得開發票？陳勇勝表示，很多知名店家、網紅店常被年輕人質疑為何沒有開發票，國稅局也常接獲檢舉，但店家也有不同意見，因此店家與消費者的不同聲音都要納入考量，財政部必須衡平考量，會在緩衝屆期前，綜整各界意見通盤審慎評估。

財政部統計，目前適用1％稅率的查定營業人家數有7萬家，其中每月銷售額20萬元以上的店家約有5300家，這部分才是未來3年緩衝期過後，需要開發票的潛在對象。

查定營業人適用營業稅率1％，一旦須要開發票，則營業稅率會提高至5％，且多半需要聘請專業人士處理相關稅務問題，因而增加額外支出，讓他們覺得經營成本提高，這是小吃店家醞釀開發票後就要漲價的原因。

國稅局 統一發票 財政部

延伸閱讀

月銷售20萬小吃店2029年起要開發票 財政部：約5,300家

全台小吃店面臨「開發票」海嘯 網嚇壞：乾意麵一碗100元時代要來了

小吃店開發票 2029年上路

（經濟會員內容不上線） 囤房稅2.0 掃到113萬戶 去年11%遭課重稅

相關新聞

118年起月收逾20萬小吃店要開發票 財政部：影響約5300家

傳出118年起小吃店須全面開立統一發票，免開發票制度將走入歷史，影響家數多達7萬家。財政部今天澄清，營業額20萬元以上的大眾化消費飲食店，目前仍維持免用統一發票，但設有緩衝期至117年12月31日止，緩衝屆期前，財政部將再通盤審慎評估。現階段享有租稅優惠緩衝期的店家約有5300家。

月銷售20萬小吃店2029年起要開發票 財政部：約5,300家

財政部19日下午召開記者會，強調大眾化消費飲食店免用統一發票的租稅優惠，將於2028年12月31日落日，但未來每月查定銷售額未達20萬元，仍得免用統一發票，據估算每月銷售額超過20萬的小吃店約為5,300多家。

全台小吃店面臨「開發票」海嘯 網嚇壞：乾意麵一碗100元時代要來了

財政部近日指出「大眾化消費飲食店」免用統一發票的租稅優惠即將結束，並修正2020年函，於3年緩衝期屆滿後，…

民法特留分修法 三階段推動

「兄弟姊妹特留分」是否刪除，引發社會關注。法務部表示，今年初將啟動《民法》特留分修法，依議題迫切性分為三階段，包含特留分、遺囑、檢視2016年時的修法建議。法務部長鄭銘謙表示，今年已召開研修小組，希望今年送立院審查。

小吃店開發票 2029年上路

財政部昨（18）日表示，「大眾化消費飲食店」包括豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒在內，免用統一發票的租稅優惠，將於2028年12月31日落日，全台約7萬家小吃店受到影響。

裁判離婚要件 研擬放寬

法務部昨（18）日表示，今年度立法計畫共42案，除特留分外，也包含贍養費、離婚、公益信託運作等重大制度改革。其中放寬裁判離婚要件，增訂分居一定期間可為離婚事由；贍養費方面，將修正贍養費請求權要件，不限「無過失一方」才能請求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。