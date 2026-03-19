118年起月收逾20萬小吃店要開發票 財政部：影響約5300家

傳出118年起小吃店須全面開立統一發票，免開發票制度將走入歷史，影響家數多達7萬家。財政部今天澄清，營業額20萬元以上的大眾化消費飲食店，目前仍維持免用統一發票，但設有緩衝期至117年12月31日止，緩衝屆期前，財政部將再通盤審慎評估。現階段享有租稅優惠緩衝期的店家約有5300家。

大眾化消費飲食店是換豆漿店、冰果店、甜食店、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒等傳統小吃店，若每月查定營業額未達20萬元，仍可免用統一發票，營業稅按1％的營業稅率查定課徵。

財政部次長陳勇勝表示，小吃店免開統一發票將走入歷史是不實訊息，他重申便當、餐飲、麵食館等小吃業者，只要月營業額未達20萬元，就不會有開立統一發票的問題。

至於月營業額20萬元以上店家，緩衝期結束後是否就得開發票？陳勇勝表示，很多知名店家、網紅店常被年輕人質疑為何沒有開發票，國稅局也常接獲檢舉，但店家也有不同意見，因此店家與消費者的不同聲音都要納入考量，財政部必須衡平考量，會在緩衝屆期前，綜整各界意見通盤審慎評估。

財政部統計，目前適用1％稅率的查定營業人家數有7萬家，其中每月銷售額20萬元以上的店家約有5300家，這部分才是未來3年緩衝期過後，需要開發票的潛在對象。

查定營業人適用營業稅率1％，一旦須要開發票，則營業稅率會提高至5％，且多半需要聘請專業人士處理相關稅務問題，因而增加額外支出，讓他們覺得經營成本提高，這是小吃店家醞釀開發票後就要漲價的原因。