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月銷售20萬小吃店2029年起要開發票 財政部：約5,300家

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部19日下午召開記者會，強調月銷售20萬小吃店2029年起要開發票。示意圖。圖／聯合報系資料照片
財政部19日下午召開記者會，強調月銷售20萬小吃店2029年起要開發票。示意圖。圖／聯合報系資料照片

財政部19日下午召開記者會，強調大眾化消費飲食店免用統一發票的租稅優惠，將於2028年12月31日落日，但未來每月查定銷售額未達20萬元，仍得免用統一發票，據估算每月銷售額超過20萬的小吃店約為5,300多家。

財政部政務次長陳勇勝下午特別召開「財政部重申大眾化消費飲食店及小規模營業人每月銷售額未達20萬元仍免開立統一發票，避免外界誤解」記者會。

陳勇勝強調，財政部指出，營業人每月銷售額若未達20萬元，仍得免用統一發票，依照稅率1％查定課徵營業稅，並無免用統一發票制度將走入歷史之情形。

陳勇勝表示，現行規定，大眾化消費飲食店每月銷售額已達20萬元且符合財政部日修正發布稽徵機關核定營業性質特殊營業人使用統一發票作業要點規定所列情形，例如以連鎖或加盟方式經營者，應核定使用統一發票。

但為落實導入行動支付政策，並配合衛生福利部備餐不收錢政策，財政部修正發布查定課徵營業人使用行動支付及多媒體資訊服務機（KIOSK）適用租稅優惠作業規範，透過提供3年，也就是2026年1月1日至2028年12月31日的租稅優惠緩衝期，來鼓勵原應核定使用統一發票之連鎖加盟、網紅名店或營業狀況佳之大眾化消費飲食店導入行動支付或使用KIOSK結帳收款，在這段期間仍免用統一發票，依照稅率1％查定課徵營業稅之減稅利益，並輔導其逐步轉軌使用統一發票，並非真的免用統一發票走入歷史。

統一發票 財政部 消費 行動支付 連鎖加盟 記者會

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月銷售20萬小吃店2029年起要開發票 財政部：約5,300家

財政部19日下午召開記者會，強調大眾化消費飲食店免用統一發票的租稅優惠，將於2028年12月31日落日，但未來每月查定銷售額未達20萬元，仍得免用統一發票，據估算每月銷售額超過20萬的小吃店約為5,300多家。

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「兄弟姊妹特留分」是否刪除，引發社會關注。法務部表示，今年初將啟動《民法》特留分修法，依議題迫切性分為三階段，包含特留分、遺囑、檢視2016年時的修法建議。法務部長鄭銘謙表示，今年已召開研修小組，希望今年送立院審查。

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裁判離婚要件 研擬放寬

法務部昨（18）日表示，今年度立法計畫共42案，除特留分外，也包含贍養費、離婚、公益信託運作等重大制度改革。其中放寬裁判離婚要件，增訂分居一定期間可為離婚事由；贍養費方面，將修正贍養費請求權要件，不限「無過失一方」才能請求。

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