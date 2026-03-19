全台小吃店面臨「開發票」海嘯 網嚇壞：乾意麵一碗100元時代要來了

財政部近日指出「大眾化消費飲食店」免用統一發票的租稅優惠即將結束，並修正2020年函，於3年緩衝期屆滿後，月銷售額20萬元以上須開立統一發票。消息一出，在網路上引起不少民眾熱議，全台許多小吃店恐將受到強烈衝擊。

據經濟日報的報導指出，未來包括「豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒在內」，自2029年1月1日起都不再屬營業性質特殊營業人，若每月銷售額若仍超過20萬元，即應核定使用統一發票。

有網友在mobile01上留言認為，「月營業額20萬就要開發票，應該不少關店了吧」、「店家一定又會將繳稅成本轉嫁消費者」、「羊毛出在羊身上，開發票，除了營業稅，還有購置電子發票系統費、收銀設備 / POS系統、會計記帳成本」、「一碗乾意麵100元的年代快來了」、「別把商店逼太緊，讓經營者能有點小利，才能繼續做下去，聘用員工」。

贊成小吃店要開發票的網友們則表示，「賺得多開發票沒差」、「一堆那種生意很好的店家沒開發票，員工都請5~6個，我們這些一般上班族情何以堪？」、「很多沒開發票的才是真的默默賺，一堆隱形富豪」、「本來就該一視同仁，不能只有小吃店不開發票」、「菜市場才需要開發票」。

也有其他人指出，20萬免用統一發票這規矩應該不只30年了，「以前麵包5-10 元也是20萬免用統一發票，現在麵包25-30元也是20萬免用統一發票？」。另外，還有人直言，許多小吃店原本被認為不具備使用統一發票能力，無法使用電子設備，但一旦與外送平台合作後，對現金散客不給發票確實就是逃漏稅。