200元刮刮樂新品上市 獎項超過346萬個、總獎金逾13.6億元

台灣彩券公司19日推出2款刮刮樂新品「幸運開獎機」與「出棋制勝」，每張售價皆為新臺幣200元；「幸運開獎機」為熱銷款益智延長型遊戲，以樂透彩券開獎過程做為遊戲玩法規劃，並搭配票面上七彩繽紛的開獎球，讓民眾刮獎時彷彿置身開獎現場；「出棋制勝」則為全新主題遊戲，票面設計與遊戲符號呼應主題使用象棋棋子，讓民眾體驗紙上行棋的樂趣，2款新品頭獎皆為200萬元，總獎項超過346萬個，總獎金逾13.6億元。

「幸運開獎機」每張售價200元，為廣受民眾喜愛的益智延長型遊戲，遊戲票面與玩法模擬樂透型彩券的開獎過程，邊刮邊對獎號就像置身開獎現場參與揭曉獎號的時刻，過程有趣且充滿刮獎的緊張刺激感，遊戲刮區中「幸運號碼」共有15個，刮開後依第1局到第6局遊戲中「您的號碼」對中「幸運號碼」的個數獲得對應獎金，1,000元（含）以上的獎項超過21萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率30.1%。

全新主題遊戲「出棋制勝」每張售價200元，票面以對弈中的象棋棋盤為情境，搭配象棋棋子、金幣等元素，並運用棋子為遊戲符號，提供豐富多元玩法，只要「您的棋子」對中「幸運棋子」、刮出3個相同棋子，或刮出一個○將或○帥棋子即得對應獎金，高達10次中獎機會，要讓民眾體驗紙上行棋的樂趣，頭獎200萬元共有4個，總中獎率36%。